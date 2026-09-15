На річці помітили та зафіксували рідкісного птаха-велетня, занесеного до Червоної книги України. Поява такого пернатого гіганта в акваторії міста стала справжньою подією – зазвичай ці обережні створіння тримаються якнайдалі від галасливих набережних і людей, обираючи глухі заплави та заповідні острови, розповідає ДС: новини Дніпро.

Червонокнижний пелікан знову на Дніпрі: дивіться відео

Помітити величного червонокнижного птаха просто посеред річкових просторів поблизу міської забудови – рідкісний успіх. Велетенський розмах крил, гордовита постава та граційні маневри над водою миттєво прикували погляди очевидців, яким пощастило зафільмувати унікальну зустріч на камеру.

Подібні випадки вкотре доводять: попри техногенне навантаження, екосистема річки Дніпро залишається живою артерією, здатною прихистити найцінніших і найвразливіших представників нашої дикої фауни.