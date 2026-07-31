Страуси ховають голову в пісок чи ні: звідки взявся один із найвідоміших міфів про тварин
Про тварин існує безліч міфів, які всі повторюють так упевнено, ніби бачили це на власні очі. Золоті рибки нібито пам’ятають лише кілька секунд, змії начебто танцюють під музику, а страуси при небезпеці ховають голову в пісок.
Останній образ особливо живучий. Варто людині не хотіти бачити проблему – і їй одразу кажуть, що вона "як страус". Але з реальними страусами все інакше, пише Discover wildlife. Ці птахи справді можуть поводитися дивно, коли помічають хижака. Та голову в землю вони не засовують. У них є значно кращий спосіб вижити.
Чи справді страуси ховають голову в пісок?
Страуси не ховають голову в пісок, коли бояться. Це міф, який давно закріпився в мові й культурі, але не відповідає поведінці птахів. Страуси мають дуже гострий зір. Часто вони помічають хижака – наприклад, гепарда або лева – раніше, ніж той встигає наблизитися. У такій ситуації страус може притиснутися до землі й завмерти.
Факти про страуса / Фото unsplash
З боку це може виглядати так, ніби птах зник або сховав голову. Насправді він намагається стати менш помітним і нагадувати великий темний горб чи камінь із пір’ям. Але якщо хижак уже побачив страуса, лежати на місці немає сенсу. Тоді птах робить те, що вміє найкраще, – тікає.
Як страус рятується від хижаків?
Страуси не літають, зате бігають надзвичайно швидко. Це найшвидші двоногі тварини у світі. Вони можуть розганятися приблизно до 70 кілометрів на годину. Для птаха, який не може злетіти, така швидкість – головна зброя. Якщо поруч лев, гепард чи інший хижак, страус не буде витрачати час на те, щоб засовувати голову в пісок.
Він просто побіжить у протилежний бік. Саме тому міф виглядає особливо дивно з біологічної точки зору. Тварина, яка справді ховає голову й нічого не бачить, стає легкою здобиччю. Для страуса це був би дуже поганий план виживання.