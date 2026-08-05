Пастка довжиною в мільйони років: що насправді приховує "Кривавий водоспад" в Антарктиді

Кровоподібний каскад, що витікає з льодовика Тейлора в озеро Бонні, десятиліттями спантеличував дослідників. Навіть серед крижаної пустелі Сухих долин Мак-Мердо цей багряний водоспад заввишки з п'ятиповерховий будинок виглядає як кадр із фільму жахів.

Проте за його моторошним виглядом ховається ще дивовижніша реальність. Нове дослідження, опубліковане в науковому часописі Nature Geoscience, довело: у багатому на залізо солоному розсолі під сотнями метрів льоду вирує життя. І це не просто бактерії, а нащадки стародавніх морських істот, застряглих у підльодовиковій пастці сотні тисяч років тому, розповідає Daily Mail.

Природна "іржа" та давній океан

Свій криваво-червоний колір водоспад отримує завдяки солоній воді, насиченій залізом. Коли цей розсіл виривається з-під льодовика та контактує з киснем, залізо миттєво окислюється – тобто іржавіє, забарвлюючи лід у кривавий колір.

Науковці давно припускали, що ця вода колись була частиною океану, який затоплював долину Тейлора в теплішу епоху. Коли клімат змінився, рівень моря впав, а льодовик, що насувався, наче велетенська затичка, запечатав морську воду в підземному резервуарі. Досі ця гіпотеза спиралася лише на геологічні здогадки. Тепер дослідники зібрали й проаналізували 167 зразків льоду, мулу та води, використавши секвенування ДНК.

"Кривава" загадка нарешті розгадана / Фото Nature Geoscience

Результати виявилися беззаперечними: 9,34% мікроорганізмів Кривавого водоспаду мають чітке морське походження (для порівняння – в інших куточках сухих долин цей показник становить лише 1,15%).

Хто мешкає у крижаному пеклі?

Під льодовиком у повній темряві, за температури -7 градусів та в умовах екстремальної солоності вижили представники давніх океанічних екосистем:

діатомові водорості – мікроскопічні організми у вишуканих панцирах зі склоподібного кремнезему, які у звичайних океанах формують основу харчового ланцюга;

динофлагеляти – мікропланктон, який пересувається за допомогою джгутиків; деякі з цих видів у відкритому морі спричиняють так звані "червоні припливи";

гаптофіти – одноклітинні фотосинтезуючі водорості, критично важливі для поглинання вуглецю;

інфузорії — рухливі одноклітинні, вкриті сотнями мотористих війок.

Найбільше вчених вразило те, що ці мікроорганізми не просто збереглися, а залишаються біологічно активними. Вони адаптувалися до екстремального тиску й холоду: здатні відновлювати пошкоджені клітини, запускати внутрішні системи захисту від стресу або впадати в анабіоз до кращих часів.

Вікно в минуле та ключ до інших світів

Науковці називають Кривавий водоспад "рідкісним морським притулком у полярній пустелі". Ця ізольована екосистема є живим архівом, який демонструє, як складне життя здане адаптуватися до глобальних кліматичних катастроф і виживати протягом сотень тисяч років без сонячного світла.

Окрім того, це відкриття дає астробіологам важливі підказки: якщо життя спроможне процвітати в закованому під антарктичним льодом солоному розсолі, аналогічні організми цілком можуть існувати в підповерхневих океанах крижаних супутників Юпітера та Сатурна – Європи та Енцелада.