У Хмельницькому є свій фірмовий торт: у ньому поєднали локальні смаки та традиції Поділля

У Хмельницькому вирішили створити десерт, який гості могли б повезти із собою як смак міста. Так з'явився торт "Хмельницький", над рецептом якого команда кондитерів працювала близько пів року.

Ідея виникла після запитань туристів про те, що характерного можна скуштувати у Хмельницькому. Власник місцевої кондитерської Дмитро Мандзюк вирішив, що гастрономічною візитівкою міста може стати саме торт, пише "Поділля News".

Як створювали торт "Хмельницький"?

За орієнтир команда взяла досвід інших українських міст, які вже мають власні відомі торти, зокрема Києва, Ужгорода та Івано-Франківська. Серед кондитерів влаштували внутрішній конкурс і запропонували кожному представити свій варіант майбутнього десерту.

Неймовірний торт / Фото "Поділля News"

Спочатку з'явилося близько десяти різних тортів, які по черзі дегустували та порівнювали. Перший рецепт мало нагадував фінальну версію. Кондитерка Наталка розповідала, що спочатку торт складався з класичного бісквіта, безе на пісочній основі з вишнями, крему, кураги та чорносливу.

Рецептуру неодноразово змінювали після дегустацій і відгуків клієнтів. Від першої ідеї до остаточного варіанта минуло приблизно пів року.

Які смаки стали основою торта?

Творцям було важливо, щоб десерт асоціювався саме з Хмельницьким і Поділлям. Тому в основу рецепта поклали знайомі для регіону продукти – вишні, мак і горіхи.

Весь набір продуктів, які там є, – це наші локальні продукти. Тобто це вишня, це мак, це горіхи,

– розповів Дмитро Мандзюк.

Окремої підготовки потребують вишні. Їх заготовляють завчасно та витримують до потрібної консистенції перед тим, як використати для торта. Так команда поступово сформувала смак, який мав бути зрозумілим місцевим жителям і водночас відрізняти десерт від інших міських тортів.

Як до створення торта долучилися хмельничани?

Проєкт не обмежився роботою кондитерів. До нього приєдналися маркетологи, які працювали над історією, назвою, оформленням і тим, що саме має робити торт "хмельницьким". Свої пропозиції давали й мешканці міста, які брали участь у дегустаціях та допомагали визначити фінальний напрямок.

За словами маркетологині Олени, концепція стала спільною роботою власника, кондитерів, маркетингової команди та хмельничан. Для торта окремо продумали навіть пакування. Написи на ньому створювали спеціально для проєкту та пов'язували з Хмельницьким.

У результаті торт "Хмельницький" виник не з одного готового рецепта. Спочатку була ідея створити гастрономічний сувенір міста, а вже після десятків спроб, дегустацій та змін вона перетворилася на десерт із вишнею, маком і горіхами.