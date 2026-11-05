Неможливо сплутати: чому на планеті не існує 2 однакових левів і як науковці впізнають кожного з

У дикій природі неможливо зустріти 2 абсолютно однакових левів, навіть якщо йдеться про братів із одного прайду. Хоча для недосвідченого ока всі дорослі самці з розкішними гривами здаються однаковими, морда кожного хижака приховує настільки ж унікальну мітку, як папілярні візерунки на пальцях людини.

Науковці-теріологи використовують цю анатомічну особливість як надійний біометричний паспорт, що не змінюється протягом усього життя тварини від самого народження. Головним ідентифікатором виступає малюнок темних цяток біля коренів вібрисів – чутливих жорстких вусів на щоках звіра, розповідає Wildlife Act.

Ці пігментні плями розташовані горизонтальними рядами, але саме верхній ряд має абсолютно хаотичну та неповторну геометрію. Кількість цяток, точна відстань між ними, їхні розміри та кут зміщення щодо сусідніх точок утворюють комбінацію, яка ніколи не повторюється в іншої особини у світі.

Метод ідентифікації в савані

Цю закономірність відкрили та описали біологи ще у 1970-х роках під час польових спостережень у Серенгеті. Відтоді дослідникам більше не потрібно відловлювати та мітити небезпечних хижаків металевими вушними бірками чи татуюваннями, які травмують шкіру та можуть відірватися під час сутичок за територію.

Двох однакових левів не існує / Фото Pixabay

Для точного обліку популяції зоологам достатньо зробити 1 якісний знімок морди у профіль або анфас із безпечної дистанції через телеоб'єктив. Далі комп'ютерні програми або спеціалісти зіставляють координати темних пігментних точок біля вібрисів із наявною базою даних.

Оскільки цей візерунок залишається незмінним під час дорослішання, линяння чи після отримання бойових шрамів, він дозволяє безпомилково відстежувати міграцію, родовід і вік конкретного лева протягом 15 – 20 років його життя у відкритій савані.