Без трун і з слідами травм: На Волині розкопали таємне поховання 1943 року

На території колишніх сіл Воля Островецька та Острівки, що на Ковельщині, археологи та науковці продовжують розкривати таємниці однієї з найтрагічніших сторінок Другої світової війни.

Під час пошукових робіт фахівці виявили рештки щонайменше 38 осіб, загиблих у 1943 році. Ця знахідка може призвести до відкриття жахливої таємниці, розповідає IPN.

Без трун та у випадковому порядку: що приховує братська могила

За даними міжурядової робочої групи, характер поховання свідчить про хаотичність та жорстокість подій того часу. Тіла виявлених людей були скинуті у яму без жодної ритуальної атрибутики – науковці не знайшли жодних слідів трун чи дерев’яних скринь.

Страшна знахідка / Фото IPN

На багатьох скелетах чітко простежуються сліди важких механічних травм. Наразі дослідники розчищають верхній шар розкопу, розміри якого вже зросли до двох метрів у ширину та шести метрів у довжину. Безпосереднє вилучення та детальна ідентифікація останків розпочнуться одразу після завершення фіксації їхнього розташування.

Особисті речі як мовчазні свідки

Попри страшні обставини загибелі, земля зберегла приватні предмети жертв. Серед знахідок – натільні хрестики, маленькі іконки, намистини, ґудзики та навіть шлюбні обручки.

Хто проводить дослідження

Над розкриттям трагічної сторінки історії спільно працює міжнародна команда, до якої увійшли фахівці Національного музейного інституту, компанії "Wołyńskie Starożytności" та Українського інституту національної пам’яті. Польсько-українська група науковців планує завершити поточний етап польових робіт і вилучення останків до початку серпня, після чого розпочнеться тривалий процес антропологічних та історичних експертиз.