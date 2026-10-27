Павуки здатні літати: як їм вдавалося долати навіть простори океану

Наприкінці літа та восени під час ранкової прогулянки можна помітити міріади сріблястих ниток, що повільно дрейфують у сонячному світлі. Це не просто залишки літніх пасток, а масштабне розселення крихітних павуків.

На відміну від багатьох комах, павуки позбавлені крил. Для дорослих особин це рідко стає перешкодою, проте новонародженому молодняку життєво необхідно якомога далі втекти від гнізда, розповідає britishspiders.

Якщо залишитися на одному клаптику землі, доведеться конкурувати за здобич із тисячами братів і сестер, або навіть стати їхнім обідом. Щоб знайти нові території, членистоногі використовують дивовижну стратегію повітряних подорожей.

Старт із найвищої точки

Для запуску павученя шукає будь-яке підвищення: сухе стебло трави, верхівку паркану чи листок дерева. Вибравшись на край, малий мандрівник повертається назустріч вітру, високо підіймає черевце до неба й випускає крізь павутинні бородавки тонку цівку рідкого білка. На повітрі шовк миттєво твердне, утворюючи невагомі нитки. Потік повітря підхоплює пасмо, поступово витягуючи його на потрібну довжину.

Коли підйомна сила стає достатньою, щоб відірвати павука від опори, він відпускає лапки й злітає вгору, немов повітряний змій із відірваним леєром. У науці цей спосіб пересування називають балунінгом. Хоча слово походить від поняття повітряної кулі, точніше було б говорити саме про дельтапланеризм або вітрильний спорт, де павутинка працює гнучким крилом.

Павукам доводиться перелітати на нове місце / Фото Pixabay

Більше того, фізичні дослідження довели, що павукам допомагає не лише вітер. Їхні мікроскопічні шовковинки вловлюють природні електричні заряди атмосфери, завдяки чому тварини можуть злітати навіть у практично безвітряні дні.

Подорожі на край світу

Дистанція такого польоту буває вражаючою. Найчастіше павук пролітає від 1 до кількох десятків метрів, опускаючись на сусідній луг. Проте висхідні теплі потоки повітря нерідко закидають безкрилих мандрівників у верхні шари атмосфери.

Орнітологи та метеорологи знаходили живих павуків родини лініфіїд (Linyphiidae) на висоті понад 4 000 метрів над рівнем моря та за сотні кілометрів від найближчого берега у відкритому океані. Саме завдяки шовковим парашутам павуки свого часу одними з перших серед живих істот заселили віддалені острови планети, включно з Гавайським архіпелагом, підтвердивши статус найуспішніших повітроплавців дикої природи.