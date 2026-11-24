У середині 19 століття світова економіка переживала справжню ресурсну лихоманку, проте об'єктом запеклої боротьби держав стали не алмази, нафта чи золото, а звичайний пташиний послід.

На безлюдних скелястих островах біля тихоокеанського узбережжя Перу тисячоліттями гніздилися мільйони морських птахів, залишивши по собі поклади гуано завтовшки до 50 метрів. Завдяки посушливому клімату цей природний концентрат азоту та фосфору не вимивався дощами і став ідеальним добривом для виснажених полів Європи та Північної Америки.

Епоха "білого золота": палаци та життя без податків

Коли європейські фермери переконалися, що жменя перуанського гуано здатна підвищити врожайність у кілька разів, ціни на нього злетіли до небес. У 1840 – 1860-х роках Перу фактично стала світовим монополістом цього ресурсу й миттєво перетворилася на найбагатшу державу Південної Америки.

Доходи від експорту пташиного добрива становили до 80% усього державного бюджету. На цих грошах в уряді виникло відчуття нескінченного процвітання: влада скасувала податки для громадян, викупила на волю рабів, проклала залізниці в Андах і забудувала Ліму розкішними палацами.

Острів, який став "золотою" жилою / Фото GetYourGuide

Як Іспанія спробувала захопити "золоті" острови

Шалені прибутки Перу не давали спокою європейським монархіям, і найбільше – Іспанії, яка ніяк не могла змиритися зі втратою своїх колишніх південноамериканських колоній. У квітні 1864 року іспанська військова ескадра скористалася дипломатичним інцидентом і силоміць захопила архіпелаг Чинча – головне джерело перуанського гуано, де видобувалося понад 60% усього експортного обсягу. Так спалахнула Перша тихоокеанська війна, відома в історії як війна за острови Чинча.

На захист Перу стали сусідні Чилі, Еквадор та Болівія, утворивши спільний оборонний союз. Після морських битв і запеклого бомбардування південноамериканських портів іспанський флот був змушений відступити й повернути контроль над островами.

Гучне похмілля після вичерпання запасів

Тріумф виявився недовгим: під час воєнного протистояння Перу набрало величезних закордонних кредитів під заставу майбутніх поставок гуано, видобуваючи ресурс хижацькими темпами без жодного планування. Вже наприкінці 1870-х років багатовікові поклади майже повністю вичерпалися, а на світовому ринку з'явилися дешевші мінеральні добрива та селітра. Коли потік грошей із пташиних островів раптово пересох, країна залишилася з гігантськими зовнішніми боргами, недобудованою інфраструктурою та оголосила державний дефолт, який на десятиліття відкинув економіку Перу назад.