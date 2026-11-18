У штаті Нью-Йорк під час планового моніторингу водойм біологи натрапили на надзвичайно рідкісну знахідку – яскраво-жовтого річкового миня, який більше нагадує акваріумну золоту рибку, ніж мешканця північних річок.

Зазвичай представники цього виду мають непомітне сіро-зелене або плямисте жовтувато-буре забарвлення, що ідеально маскує їх на мулистому дні. Незвичний екземпляр виловили у водах гавані міста Освего, де фахівці Служби рибних ресурсів та дикої природи США регулярно відстежують появу чужорідних видів, розповіли у відомстві.

Фахівці назвали улов подією "раз на мільйон", адже яскраво-жовтий колір луски спричинений ксантохромізмом – рідкісною генетичною особливістю, за якої в організмі пригнічується синтез темних пігментів і починають домінувати жовто-помаранчеві відтінки. У дикій фауні таке явище трапляється навіть рідше, ніж класичний альбінізм чи меланізм.

Унікальна риба / Фото Служби рибних ресурсів та дикої природи США

Окрім унікальної зовнішності, знахідка має велике наукове значення ще з двох причин. По-перше, чисельність річкового миня в цій водоймі вкрай низька, і під час наукового обстеження гавані його зафіксували вперше, оскільки зазвичай ця риба тримається на значно більшій глибині в холодній воді.

По-друге, під час огляду з'ясувалося, що жовтий минь був сильно виснажений, тож його передали до ветеринарного університету для детального обстеження.

Чому золоте забарвлення в дикій природі рідко дозволяє дожити до дорослого віку

Для хижаків і донних риб природне камуфляжне забарвлення є головною умовою виживання, адже воно допомагає одночасно ховатися від більших ворогів і непомітно підстерігати здобич. Риби з ксантохромізмом у природних водоймах фактично світяться на тлі темного дна й водоростей, тому більшість таких мальків стають легкою здобиччю для птахів та щук ще в перші місяці життя.

До того ж поява нетипового пігменту нерідко пов'язана зі слабшим імунітетом або порушеннями обміну речовин, що пояснює виснажений стан спійманого в Освего миня. Водночас генетичний та біохімічний аналіз цієї унікальної особини допоможе науковцям оцінити загальний стан здоров'я місцевої популяції та розробити ефективні програми для збереження річкового миня в усьому озерному басейні.