НАБУ і САП викрили нардепа Ісаєнка на спробі заволодіти землею в Києві

НАБУ і САП повідомили про підозру нардепу від ОПЗЖ Дмитру Ісаєнку. Його підозрюють в організації схеми, за якою земельну ділянку вивели із держвласності за 300 мільйонів гривень, тоді як ринкова ціна складала 525 мільйонів.

Крім народного обранця, підозру отримали його спільники. На думку слідства, вони незаконно та без погодження Верховної Ради організували аукціон щодо землі.

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Нардепу повідомили про підозру

У САП розповіли, що повідомили про підозру чинному народному депутату України за фактом організації замаху на зловживання службовим становищем.

Він намагався незаконно отримати під забудову земельну ділянку, що належить державі та перебуває в постійному користуванні державного підприємства ДП "Державний будівельний комбінат" Апарату ВРУ.

Крім того, САП та НАБУ повідомили про підозру:

колишньому керівнику Управління справами Апарату Верховної Ради України;

двом колишнім посадовцям "Держбудкомбінату".

Ісаєнку повідомили про підозру: відео

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Яку схему вигадали зловмисники

У межах досудового розслідування встановили, що у 2020 році нардеп, змовившись з керівниками ДП "Держбудкомбінат" і Управління справами Апарату ВРУ, вирішив незаконно та без погодження ВРУ виставити на аукціон земельну ділянку, де розміщена виробнича база "Держбудкомбінату".

Це необхідно було для укладення інвестиційного договору щодо її забудови. Перемогу здобула компанія, пов'язана з народним обранцем.

В укладеному інвестиційному договорі розмір пайової участі держпідприємства визначили у сумі близько 300 мільйонів гривень. Натомість як встановили САП та НАБУ, реальна вартість ділянки та майна становила понад 525 мільйонів гривень,

– додали у САП.

Зловмисники планували звільнити ділянку від забудов та звести там новий житловий комплекс. Довідавшись про початок досудового розслідування, вони вигадали, як можна уникнути відповідальності.

"Зокрема, вони планували звернутись до місцевої прокуратури із заявою про вчинення злочину та провести "необхідні" експертизи, що підтвердили б відсутність складу злочину, що у підсумку призвело б і до закриття провадження, яке розслідують детективи НАБУ", – пояснили у САП.

За клопотанням сторони обвинувачення Вищий антикорупційний суд наклав арешт на цю ділянку. Досудове розслідування триває.