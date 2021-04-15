В Іспанії затримали українських моряків: на їх судні виявили 18 тонн наркотиків

В Іспанії 27 березня затримали трьох українських моряків на судні Albatros Guard VSL. Все тому, що на кораблі виявили 18 тонн наркотиків.

Моряки не знали про наркотики

Подія трапилася неподалік Канарських островів. Правоохоронці проводили спецоперацію з протидії наркотиків.

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За даними Профспілки союзу робітників морського транспорту України, на борту судна виявили гашиш.

Родичі затриманих українців розповіли, що ті почали працювати на Albatros Guard VSL у лютому 2021 року. Судно плавало під прапором Панами.

7 квітня затримані моряки зв'язалися з рідними і повідомили, що незадовго до арешту, коли Albatros Guard VSL було в морі, до нього підходило інше невідоме судно. З нього скинули мішки з невідомим вантажем. Після того екіпажу Albatros Guard VSL наказали забрати вантаж на борт та доставити до порту,

– мовиться у повідомленні.

За словами моряків, вони нібито не знали, що саме є у мішках.

Правоохоронці довго аналізували судно

Іспанські спецслужби проводили роботу щодо Albatros Guard VSL впродовж 4 місяців. Все тому, що судно підозрювали у транспортуванні наркотиків.

7 грудня риболовне судно вийшло з порту Dan Over, що в Нідерландах. Правоохоронці зацікавилися ним через нещодавню зміну власника та відсутність риболовних споряджень.

ПМРУ вже звернулася до Департаменту консульської служби МЗС України та Посольства України в Іспанії для допомоги затриманим у забезпеченні їх прав. У консульстві заявили, що справа на особливому контролі посла Сергія Погорельцева.

Зауважимо, наразі затримані українці очікують на рішення суду у в'язниці в місті Лас-Пальмас.

ПМРУ закликає мореплавців уважно перевіряти судна та трудовий договір. Не підписуйте контракт, якщо маєте сумніви щодо судна або компанії роботодавця.