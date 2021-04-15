В Іспанії затримали українських моряків: на їх судні виявили 18 тонн наркотиків

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В Іспанії 27 березня затримали трьох українських моряків на судні Albatros Guard VSL. Все тому, що на кораблі виявили 18 тонн наркотиків.

Джерело:

фейсбук ПРМТУ

Моряки не знали про наркотики

Подія трапилася неподалік Канарських островів. Правоохоронці проводили спецоперацію з протидії наркотиків.

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За даними Профспілки союзу робітників морського транспорту України, на борту судна виявили гашиш.

Родичі затриманих українців розповіли, що ті почали працювати на Albatros Guard VSL у лютому 2021 року. Судно плавало під прапором Панами.

7 квітня затримані моряки зв'язалися з рідними і повідомили, що незадовго до арешту, коли Albatros Guard VSL було в морі, до нього підходило інше невідоме судно. З нього скинули мішки з невідомим вантажем. Після того екіпажу Albatros Guard VSL наказали забрати вантаж на борт та доставити до порту,
– мовиться у повідомленні.

За словами моряків, вони нібито не знали, що саме є у мішках.

Правоохоронці довго аналізували судно

Іспанські спецслужби проводили роботу щодо Albatros Guard VSL впродовж 4 місяців. Все тому, що судно підозрювали у транспортуванні наркотиків.

7 грудня риболовне судно вийшло з порту Dan Over, що в Нідерландах. Правоохоронці зацікавилися ним через нещодавню зміну власника та відсутність риболовних споряджень.

ПМРУ вже звернулася до Департаменту консульської служби МЗС України та Посольства України в Іспанії для допомоги затриманим у забезпеченні їх прав. У консульстві заявили, що справа на особливому контролі посла Сергія Погорельцева.

Зауважимо, наразі затримані українці очікують на рішення суду у в'язниці в місті Лас-Пальмас.

Зверніть увагу! ПМРУ закликає мореплавців уважно перевіряти судна та трудовий договір. Не підписуйте контракт, якщо маєте сумніви щодо судна або компанії роботодавця.