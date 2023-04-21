Іспити для отримання громадянства України: Зеленський підписав закон
Володимир Зеленський підписав проєкт закону, згідно з яким громадянство України видаватимуть за умови складання іспитів. Зокрема, перевірятимуть знання української мови, історії та Конституції.
Документ президент України підписав 21 квітня. Тепер для отримання українського паспорта треба скласти три іспити, пише 24 Канал.
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Що відомо про зміни у законодавстві
Володимир Зеленський підписав проєкт закону про внесення змін до законів України про:
- громадянство України;
- забезпечення функціонування української мови як державної щодо умов прийняття до громадянства України.
Згідно зі змінами, щоб отримати громадянство України потрібно скласти іспити з:
- основ Конституції України;
- історії України;
- на рівень володіння державною мовою.
Іспити треба скласти перед отриманням громадянства або ж надати заяву, що іноземець або особа без громадянства складе іспити й протягом 2 років після отримання громадянства надасть документи про це.
Проте є винятки – люди, які мають визначні заслуги перед Україною, або ж їхнє прийняття до громадянства становить державний інтерес, або служать в ЗСУ. Вони мають подати зобов'язання про складання іспитів з основ Конституції України, української мови та історії України.
Що цьому передувало
- Верховна Рада України в другому читанні підтримала проєкт закону №7606 про внесення змін до законів про громадянство України та про забезпечення функціонування української мови як державної щодо умов прийняття до громадянства України.
- 21 березня за цей проєкт закону проголосував 281 народний депутат.
- Варто зауважити, що ще у травні 2022 року відповідну петицію зареєстрували на сайті президента України. Її підтримали понад 26 тисяч людей з 25 необхідних для розгляду Володимиром Зеленським.
- Вже у липні 2022 року український лідер доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю зайнятись цим питанням. Варто зазначити, що цей проєкт закону ініціював Шмигаль. Однак ще ініціатори закону просили, щоб екзамен включав тести на знання мови, історії.