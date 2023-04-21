Іспити для отримання громадянства України: Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав проєкт закону, згідно з яким громадянство України видаватимуть за умови складання іспитів. Зокрема, перевірятимуть знання української мови, історії та Конституції.

Документ президент України підписав 21 квітня. Тепер для отримання українського паспорта треба скласти три іспити, пише 24 Канал.

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Що відомо про зміни у законодавстві

Володимир Зеленський підписав проєкт закону про внесення змін до законів України про:

громадянство України;

забезпечення функціонування української мови як державної щодо умов прийняття до громадянства України.

Згідно зі змінами, щоб отримати громадянство України потрібно скласти іспити з:

основ Конституції України;

історії України;

на рівень володіння державною мовою.

Іспити треба скласти перед отриманням громадянства або ж надати заяву, що іноземець або особа без громадянства складе іспити й протягом 2 років після отримання громадянства надасть документи про це.

Проте є винятки – люди, які мають визначні заслуги перед Україною, або ж їхнє прийняття до громадянства становить державний інтерес, або служать в ЗСУ. Вони мають подати зобов'язання про складання іспитів з основ Конституції України, української мови та історії України.

Що цьому передувало