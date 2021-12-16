Не подобалось, як доглядає: італієць застрелив українку, яка за ним доглядала

81-річний італієць Пеллегріно Рейбальді застрелив 67-річну Марію Баран. Українка доглядала за ним та його сестрою.

Колишній учитель математики місцевого ліцею Пеллегріно Рейбальді вистрелив у громадянку України з власної зареєстрованої зброї. Жінка не дочекалась медиків та поліції й померла на місці.

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Вбивство сталось поблизу італійського Неаполя в містечку Торре-Аннунціата. Чоловік не пручався, коли поліція взяла його під варту.

Не подобалось, як доглядає

У момент затримання з вікон квартири, у якій все сталося, долинав крик, ймовірно, сестри вбивці, яку доглядала Марія Баран. Жінка обіцяла, що не пробачить цього вчинку.



Чоловік не пручався, коли приїхала поліція / Фото Quotidiano

Правоохоронцям пенсіонер заявив, що йому не подобалось, як українка доглядає за сестрою. Також сказав, що вона нібито брала його гроші. Тепер на Пеллегріно чекає суду та ув'язнення.



Українку чоловік вбив із власної зброї / Фото Quotidiano

Часто сварився з українкою

За словами знайомої Баран, жінка давно не могла знайти спільної мови з італійцем. У нього був поганий характер, часто сварився з нею і навіть лупцював.

"Сусіди зазвичай чули сварки в цій квартирі. Вони навіть стукали у двері, аби втихомирити старого та допомогти Марії. Він влаштовував скандали через різні дрібниці. Та й із сусідами частенько скандалив", – поділилась ще одна жінка, яка знала українку.



Про Марію Баран всі відгукуються якнайкраще / Фото OBOZREVATEL

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