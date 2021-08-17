Кабмін хоче заборонити депутатам вести переговори з росіянами

Уряд виступив з ініціативою заборонити депутатам різних рівнів спілкування про війну з представниками влади Росії. На подібні перемовини уповноважуватиме лише президент.

Відповідну ініціативу внесли до законопроєкту №5844 "Про засади державної політики перехідного періоду". До Ради його вніс прем'єр Денис Шмигаль.

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Ніяких політичних перемовин з Росією

На початку важливо відзначити: контактувати із владою Росії депутатам та іншим чиновникам хочуть заборонити саме щодо політичної тематики. На такі перемовини уповноважуватиме лише президент.

Не допускається встановлення зв'язків і взаємодія з питань, пов'язаних з подоланням наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, без повноваження на це від президента України,

– йдеться в тексті документа.

Кого стосуватиметься законопроєкт:

народних депутатів України,

депутатів місцевих рад,

посадових осіб органів місцевого самоврядування України.

Спілкування заборонять із Російською Федерацією, її державними органами та органами місцевого самоврядування, окупаційними силами та окупаційними адміністраціями Російської Федерації.

Народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько в ефірі одного з телеканалів заявила, що цілком підтримує таку ініціативу Кабміну. Вона пригадала, що рік тому і сама ініціювала подібний законопроєкт, однак тоді його зустрів спротив.

Це дуже добре, що є більша консолідація, треба таке підтримувати. Тому що в ситуації, в якій перебуває наша країна, де агресор... використовує і п'яту колону в Україні, люди, які співпрацюють з агресором, мають бути покарані,

– зазначила Ясько.

Підтримку ініціативи висловив і речник української делегації ТКГ Олексій Арестович. За його словами, жодна неуповноважена особа не має на це право. І йдеться не лише про приватні польоти на переговори, до яких вдавалися народні депутати, а і спілкування між українськими держустановами та окупаційними адміністраціями і їхніми органами.

"Йдеться ж не тільки про депутатів, хоча це теж проблема. Є питання серйозніші, ніж щодо поїздок Медведчука тощо. Наприклад, Пенсійний фонд України може спілкуватись з ПФ Росії, запрошуючи інформацію щодо пенсій у Криму", – сказав Арестович.

Він додав, що це трактуватиметься як легітимізація окупаційного режиму.

Засади державної політики перехідного періоду

Окрім ініціативи щодо спілкування обранців із росіянами, законопроєкт №5844 містить низку інших пропозицій. Як зазначають у пояснювальній записці, це потрібно через те, що чинне законодавство містить велику кількість неузгодженостей.

Йдеться про прогалини як в термінах, так і в підходах, що створюють враження непослідовності державної політики.

Що зокрема пропонує законопроєкт: