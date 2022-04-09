Кабмін схвалив порядок поводження з військовополоненими

Уряд затвердив порядок того, як будуть тримати військовополонених згідно з нормами міжнародного права. До них застосовуватимуть норми Женевської конвенції.

Відповідну постанову уряд прийняв 5 квітня 2022 року. Про це повідомляє 24 канал.

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Визначення основних понять

Фінансуватимуть табори військовополонених за рахунок резервного фонду державного бюджету.

Згідно до Женевської конвенції, полон – це тимчасове обмеження свободи людини, яка підпадає під одну з категорій осіб, наведених у статті 4 Женевської конвенції, та яка брала участь у воєнних діях, щоб не допустити її до подальшої участі в таких діях.

Дільниця для тримання військовополонених – окреме ізольоване приміщення у виправній колонії мінімального рівня безпеки. Там загальні умовами тримання, середнього та максимального рівня безпеки, а також у слідчому ізоляторі Державної кримінально-виконавчої служби, призначене для тимчасового перебування військовополонених.

Табір для тримання військовополонених – це установа, яку утворює Мін'юст, щоб розмістити та тримати військовополонених у період дії на території України воєнного стану. Термін охоплює воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Загальні принципи тримання військовополонених

З військовополоненими завжди поводяться гуманно, не допускаючи насильства, репресій, жорстокого поводження і тортур, образливого та принизливого ставлення. Без залякування та цікавості публіки, засудження та застосування покарання без попереднього судового рішення.

Військовополонених не можна фізично калічити, проводити будь-які медичні чи наукові експерименти та інше.

До військовополонених за будь-яких обставин ставляться з повагою до їх особи та честі. З жінками поводяться з усією повагою, зумовленою їх статтю, так само прихильно, як і з чоловіками. До офіцерів та військовополонених, які прирівняні до них, ставляться з повагою, належною їх званню та віку. Військовополонені в повному обсязі зберігають свою цивільну правоздатність, якою вони користувалися до полону. Пораненим та хворим надають своєчасну медичну допомогу.

Правила поводження

Держава відповідає за поводження з військовополоненими, які перебувають під її владою, а не окремих осіб чи військових частин.

Військовополонені, за винятком офіцерів, повинні виконувати військове вітання до всіх офіцерів держави, що тримає в полоні, та виявляти до них зовнішні ознаки поваги. Військовополонені офіцери зобов'язані виконувати військове вітання лише до старших за військовим званням офіцерів, але до начальника табору військове вітання виконується незалежно від його звання. Можна носити нагороди, розпізнавальні знаки та шеврони.

Застосування зброї проти військовополонених, зокрема проти тих, які тікають або намагаються, є надзвичайним заходом. Цьому завжди повинні передувати попередження про намір її застосування.

Допитувати військовополонених потрібно зрозумілою для них мовою, без катувань та інших примусових заходів.

Під час допиту кожний військовополонений зобов'язаний повідомити лише свої прізвище, ім'я та по батькові, військове звання, дату народження і особистий номер. Якщо цього нема, то іншу рівноцінну інформацію.

Харчувати військовополонених у таборі повинні за нормами, які встановлює постанова.

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