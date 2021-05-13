Катування полонених в "Ізоляції": під суд піде проросійський бойовик

В Україні судитимуть проросійського бойовика, який по-звірячому катував полонених у підпільній в'язниці "Ізоляція". Обвинувальний акт щодо нього вже направили до суду.

Проросійського бойовика звинувачують одразу за кількома статтями. Мовиться про сприяння у діяльності терористичної організації та жорстоке поводження з цивільним населенням

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Деталі справи

Слідчі встановили, що бойовик сприяв діяльності окупаційної адміністрації Росії на території тимчасово окупованого Донецьку. Це відбувалося у період з квітня 2014 по грудень 2019 року. Діяв чоловік за розпорядженням керівництва підпільної в'язниці "Ізоляція", тобто підпорядковувався так званому міністерству держбезпеки "ДНР".

Зокрема, він застосовував до полонених, які незаконно утримувались у катівні представниками НЗФ Росії, тортури та завдавав тілесних ушкоджень з метою отримання показань про начебто вчинення ними злочинів,

– заявили в Офісі генпрокурора.

Внаслідок жорстоких дій проросійського бойовика постраждали 9 цивільних осіб. Це є серйозним порушенням Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року.

Що варто знати про в'язницю "Ізоляція"

Навесні 2014 року донецький музей сучасного мистецтва "Ізоляція" був захоплений підконтрольним Росії угрупованням "ДНР" – і там облаштували неофіційну в'язницю-катівню. Хоча назвати її "в'язницею" важко, адже вона радше схожа на концтабір.

З ув'язненими там поводяться вкрай жорстоко. Серед улюблених заходів "виховання" бойовиків: ґвалтування, катування та удушення. Деяких полонених навіть морили голодом.