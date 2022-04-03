У Казахстані заявили про затримання іноагента, який готував замах на президента
Джерело:уряд Казахстану
Уряд Казахстану заявив про затримання іноземного агентна. Зловмисник нібито готував замах на президента Касима-Жомарта Токаєва.
Чоловіка затримали контррозвідники 25 березня у Нур-Султані. Він є громадянином Казахстану та іноземним агентом.
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Зловмисник хотів вбити Токаєва та низку високопоставлених чиновників. При цьому він планував скоювати теракти проти правоохоронців та спецпризначенців.
Під час обшуку вилучили снайперську гвинтівку з глушником закордонного виробництва, наркотики та велику суму грошей. У Казахстані зброю приховували частинами,
– мовиться у повідомленні.
Також затриманий буцімто поширював "антиросійську пропаганду" та створював "русофобські" погляди у суспільстві публікацією певних матеріалів у соціальних мережах.
Казах вже буцімто визнав, що діяв в інтересах іноземної держави. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтями про:
- теракт;
- готування та замах на злочин.
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