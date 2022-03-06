Через обстріли телевежі у Харкові тимчасово не працюють канали
6 березня 2022 , 20:13Читать новость на русском
Джерело:Держспецзв'язку
Російські окупанти 6 березня обстріляли телевежу у Харкові. Наразі телеканали не працюють.
Рашисти знищили технічні приміщення. Працівники телевежі встановлюють, яку шкоду завдали загарбники.
До теми Вибух був надпотужний, – журналістка з Харкова про удар по телевежі
Закликаємо жителів Харкова та області, в кого є така можливість, скористатися альтернативними каналами отримання об'єктивної інформації,
– наголосили у Держспецзв'язку.
Окрім ефірного мовлення отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна кількома способами:
- на супутнику. Українські телеканали розкодовані, а доступ до них безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антенна;
- на Youtube;
- на платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv. Там українське телебачення тепер також безоплатне;
- у додатку "Дія";
- можете слухати українське радіо за посиланням.
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