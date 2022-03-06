Рашисти знищили технічні приміщення. Працівники телевежі встановлюють, яку шкоду завдали загарбники.

До теми Вибух був надпотужний, – журналістка з Харкова про удар по телевежі

Закликаємо жителів Харкова та області, в кого є така можливість, скористатися альтернативними каналами отримання об'єктивної інформації,

– наголосили у Держспецзв'язку.

Окрім ефірного мовлення отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна кількома способами:

на супутнику . Українські телеканали розкодовані, а доступ до них безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антенна;

. Українські телеканали розкодовані, а доступ до них безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антенна; на Youtube ;

; на платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv. Там українське телебачення тепер також безоплатне;

YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv. Там українське телебачення тепер також безоплатне; у додатку "Дія";

можете слухати українське радіо за посиланням.

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