Екскомбат "Слобожанщини" присвятив пісню дружині, яка померла від COVID-19: чуттєве відео
Добробат Андрій Янголенко написав пісню на честь дружини. Вона захворіла на коронавірус, але так і не змогла одужати.
Екскомандир добровольчого батальйону "Слобожанщина" написав слова і музику до пісні. Із підписниками в соцмережі 8 лютого він поділився відеороликом до пісні.
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Пісня для дружини
Ветеран АТО Андрій Янголенко пише пісні для дружини Інни. Із харків'янкою він прожив у шлюбі понад 20 років та виростив двох дітей.
Чоловік сильно тужить за дружиною, яка, на жаль, не змогла побороти COVID-19. Її не стало в жовтні 2020 року.
Моя Іннуся золотая! Не треба мені без тебе й раю!,
– наголосив добробат.
Увесь свій біль Андрій Янголенко викладає в піснях для Інни. Він також знімає чуттєві відео.
Дивіться відео: емоційна пісня екскомандира "Слобожанщини" для дружини
Подружжя захисників
Відомо, що Андрій та Інна Янголенки з 2014 року разом захищали Україну. Зокрема, Інна несла службу на блокпостах у зоні проведення Антитерористичної операції, супроводжувала вантажі.
За охорону порядку в Маріуполі та Волновасі захисниця отримала нагороду від міністра внутрішніх справ та зброю. Мала чимало відзнак від громадських організацій та Нацполіції.
Можливий терористичний акт
Разом ветерани пережили підрив авто у 2015 році. Моторошний випадок стався у Харкові на вулиці Познанській, 2. Однією з версій слідства був терористичний акт.
Андрію та Інні Янголенкам тоді дивом врятували життя лікарі. Однак дружина комбата отримала серйозні поранення грудної клітки металевими уламками.
Підозра в замаху на Авакова
У вересні 2015 року працівники Служби безпеки України затримали тоді ще керівника батальйону "Слобожанщина". Його запідозрили в підготовці замаху на вбивство ексглави МВС Арсена Авакова й кількох посадовців.
За фактом організації умисного вбивства відкрили кримінальне провадження та здійснили низку обшуків. Суд призначив для Янголенка заставу 1,2 мільйона гривень, яку за нього вніс Аваков.