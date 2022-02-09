Екскомбат "Слобожанщини" присвятив пісню дружині, яка померла від COVID-19: чуттєве відео

Добробат Андрій Янголенко написав пісню на честь дружини. Вона захворіла на коронавірус, але так і не змогла одужати.

Екскомандир добровольчого батальйону "Слобожанщина" написав слова і музику до пісні. Із підписниками в соцмережі 8 лютого він поділився відеороликом до пісні.

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Пісня для дружини

Ветеран АТО Андрій Янголенко пише пісні для дружини Інни. Із харків'янкою він прожив у шлюбі понад 20 років та виростив двох дітей.

Чоловік сильно тужить за дружиною, яка, на жаль, не змогла побороти COVID-19. Її не стало в жовтні 2020 року.

Моя Іннуся золотая! Не треба мені без тебе й раю!,

– наголосив добробат.

Увесь свій біль Андрій Янголенко викладає в піснях для Інни. Він також знімає чуттєві відео.

Дивіться відео: емоційна пісня екскомандира "Слобожанщини" для дружини

Подружжя захисників

Відомо, що Андрій та Інна Янголенки з 2014 року разом захищали Україну. Зокрема, Інна несла службу на блокпостах у зоні проведення Антитерористичної операції, супроводжувала вантажі.

За охорону порядку в Маріуполі та Волновасі захисниця отримала нагороду від міністра внутрішніх справ та зброю. Мала чимало відзнак від громадських організацій та Нацполіції.

Можливий терористичний акт

Разом ветерани пережили підрив авто у 2015 році. Моторошний випадок стався у Харкові на вулиці Познанській, 2. Однією з версій слідства був терористичний акт.

Андрію та Інні Янголенкам тоді дивом врятували життя лікарі. Однак дружина комбата отримала серйозні поранення грудної клітки металевими уламками.

Підозра в замаху на Авакова

У вересні 2015 року працівники Служби безпеки України затримали тоді ще керівника батальйону "Слобожанщина". Його запідозрили в підготовці замаху на вбивство ексглави МВС Арсена Авакова й кількох посадовців.

За фактом організації умисного вбивства відкрили кримінальне провадження та здійснили низку обшуків. Суд призначив для Янголенка заставу 1,2 мільйона гривень, яку за нього вніс Аваков.