На Харківщині судді подарували квартиру за півтора мільйона: раніше був Lexus RX

Судді з Харківщини подарували квартиру, яка коштує понад 1,5 мільйона гривень. Раніше їй віддали новенький Lexus.

Мовиться про керівницю апарату Вовчанського райсуду Інну Лещук. Дані про коштовний дарунок вона оприлюднила у своїй декларації.

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Що відомо про цю квартиру

Квартиру подарували служительці феміди 13 січня. Житло розташоване в одній з багатоповерхівок Харкова. Вона має площу 55,2 квадратного метра. Суддя оцінила цю нерухомість у 1,68 мільйона гривень.

Зробила цей щедрий подарунок Варвара Зінченко. У 2018 році ця ж громадянка надала Лещук в безоплатне користування автомобіль Lexus RX 2016 року випуску.

Що декларувала раніше

Варто зауважити, що в річній декларації за 2020 рік суддя вказала все своє нерухоме майно, а також заощадження.

Яке майно там було:

житловий будинок на 142 квадратні метри;

квартира на 36,5 квадратного метра;

господарські будівлі загальною площею 76,2 квадратного метра;

земельна ділянка площею 890 метрів квадратних.

Скільки грошей задекларувала:

500 тисяч гривень готівкою;

трішки менше 10 тисяч гривень на рахунку в Приватбанку.

За рік Лещук тоді заробила в суді 320 тисяч гривень. Тобто за місяць вона в середньому отримувала приблизно 26 тисяч.

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