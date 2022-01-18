На Харківщині судді подарували квартиру за півтора мільйона: раніше був Lexus RX
Джерело:декларація Інни Лещук
Судді з Харківщини подарували квартиру, яка коштує понад 1,5 мільйона гривень. Раніше їй віддали новенький Lexus.
Мовиться про керівницю апарату Вовчанського райсуду Інну Лещук. Дані про коштовний дарунок вона оприлюднила у своїй декларації.
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Що відомо про цю квартиру
Квартиру подарували служительці феміди 13 січня. Житло розташоване в одній з багатоповерхівок Харкова. Вона має площу 55,2 квадратного метра. Суддя оцінила цю нерухомість у 1,68 мільйона гривень.
Зробила цей щедрий подарунок Варвара Зінченко. У 2018 році ця ж громадянка надала Лещук в безоплатне користування автомобіль Lexus RX 2016 року випуску.
Що декларувала раніше
Варто зауважити, що в річній декларації за 2020 рік суддя вказала все своє нерухоме майно, а також заощадження.
Яке майно там було:
- житловий будинок на 142 квадратні метри;
- квартира на 36,5 квадратного метра;
- господарські будівлі загальною площею 76,2 квадратного метра;
- земельна ділянка площею 890 метрів квадратних.
Скільки грошей задекларувала:
- 500 тисяч гривень готівкою;
- трішки менше 10 тисяч гривень на рахунку в Приватбанку.
За рік Лещук тоді заробила в суді 320 тисяч гривень. Тобто за місяць вона в середньому отримувала приблизно 26 тисяч.
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