Харківська митниця отримала нового очільника Шахрая: що про нього відомо

На Харківській митниці призначили тимчасового виконувача обов'язків керівника. Ним став Олег Шахрай. Він обійняв посаду 8 грудня.

Наказ про призначення Державна митна служба підписала 7 грудня. Колеги Шахрая відгукнулися про нього як про професіонала з великим досвідом роботи.

За темою Уряд перепризначив Рябікіна головою митниці

Шлях до кар'єрного олімпу

Працювати на митниці чинний очільник її харківського підрозділу почав ще 25 років тому. Його перша посада – провідний інспектор Центрального територіального митного управління.

Згодом Шахрай присвятив кілька років життя роботі на Київській митниці. Там він пройшов усі кар'єрні щаблі від інспектора до керівних посад.

Останнім місцем роботи перед переходом у Харків був митний пост "Східний" Київської митниці, який він очолював.



Олег Шахрай став тимчасовим очільником Харківської митниці / Фото з фейсбуку Харківської митниці

Плани нового керівника

Шахрай має два дипломи про вищу освіту – товарознавство та експертиза в митній справі, а також правознавство. Крім того, посадовця нагороджували відзнаками Державної митної служби, Київської обласної державної адміністрації, він має статус радника митної служби I рангу.

Шахрай зазначив, що хоче зосередитися на ефективній організації наповнення бюджету, боротьбі з контрабандою, а також на сприянні якісному обслуговуванню суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та тісній взаємодії з бізнесом і громадськістю.

Текст публікації Харківської митниці:

На Харківській митниці – новий керівник. Наказом Державної митної служби України від 7 грудня 2021 року №1603-о виконання обов'язків начальника Харківської митниці покладено на Олега Шахрая, починаючи з 8 грудня 2021 року.

Олег Євгенійович – професіонал з великим досвідом роботи в митних органах. Понад 25 років тому він прийшов працювати провідним інспектором до Центрального територіального митного управління. Потім на довгі роки в його трудовій біографії з'явилась Київська митниця, в якій Олег Євгенійович пройшов увесь службовий шлях від інспектора до керівних посад. До призначення на Харківську митницю очолював митний пост "Східний" Київської митниці.

Олег Шахрай має дві вищі освіти за двома спеціальностями – товарознавство й експертиза в митній справі та правознавство. Має відзнаки Державної митної служби, Київської обласної державної адміністрації. Радник митної служби I рангу.

Як зазначає новопризначений керівник, головним на посаді начальника митниці для нього стане виконання завдань, які поставила держава, – організація роботи з наповнення бюджету та протидії контрабанді. Водночас у пріоритеті – забезпечення зручних умов для обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, співпраця з бізнесом та громадськістю.

"Харківська митниця відкрита для діалогу з представниками бізнесу та громадськими організаціями. Вважаю, що така форма співпраці сприяє вирішенню багатьох робочих питань”, – наголосив Шахрай.