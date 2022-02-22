Харківські медики доставили трьох захисників із зони ООС до лікарні

Лікарі Харківської області допомагають транспортувати поранених захисників. Нещодавно до медзакладів міста доставили 3 військовослужбовців.

Про це повідомили у Харківському обласному Центрі ЕМД 22 лютого. Бригади швидкої з Харкова постійно допомагають транспортувати українських захисників до медзакладів.

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Транспортування постраждалих

Як пояснили у Центрі ЕМД, Харківська область розташована близько до зони проведення Операції об'єднаних сил. Відтак медики з Харкова постійно транспортують поранених, потерпілих і хворих у медзаклади міста.

Як безпосередньо із окупованих міст, так і в "естафетному порядку" від кордону або визначених місць,

– зауважили лікарі.

Зокрема 21 лютого бригада медиків 803 доставила трьох хворих військовослужбовців до медзакладу міста. Захисникам побажали швидкого одужання та довгоочікуваного миру в Україні.

Звіт з передової

Відповідно до зведення з фронту за 21 лютого, російські бойовики 84 рази стріляли на Донбасі. У 64 випадках застосовували заборонену зброю.

Окупанти використовували 122-міліметрову артилерію, міномети калібру 120 міліметрів, ручні протитанкові гранатомети тощо.

Під обстріли потрапили понад 40 населених пунктів. Унаслідок таких дій ворога, загинули 2 українських військових, ще 12 зазнали поранень, 6 – бойових травмувань.

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Текст публікації у фейсбуці:

"Враховуючи прикордонне розташування Харківської області до зони проведення операції об‘єднаних сил (АТО), бригади ЕМД Харківського обласного Центру ЕМД та МК постійно беруть участь у транспортуванні поранених, потерпілих і хворих у медичні заклади м. Харкова, як безпосередньо із окупованих міст, так і в "естафетному порядку" від кордону або визначених місць. Так, 21.02.22 р. бригада ЕМД 803 здійснила медичне транспортування трьох військовослужбовців із діагнозами, пов‘язаними із соматичними захворюваннями, до лікувального закладу. Бажаємо справжнім захисникам нашої держави скорішого одужання! Щиро сподіваємось, що на Сході України запанує такий довгоочікуваний мир!"