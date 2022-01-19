З харківських кранів потече свячена вода: комунальники підготувалися до Водохреща

У "Харківводоканалі" 19 січня освятили воду. Зробили це на комплексах водопідготовки "Донець" та "Дніпро".

Провів церемонію настоятель Храму Володимирської ікони Божої Матері протоієрей Петро. Він зазначив, що освячення води несе Божу благодать.

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Обряди стали традицією

Директор комплексу водопідготовки "Донець" КП "Харківводоканалу" Ігор Злидень розповів, що такі обряди освячення води відбуваються щороку. Їх можна назвати традиційними.

Безумовно, вода – головне джерело життя, тому треба до неї дуже дбайливо ставитись. Сьогодні ми проводимо обряд освячення і незабаром вода потрапить до будинків харків'ян,

– сказав Злидень.

Крім цього, воду посвятили на водозаборі першого підйому Краснопавлівського водосховища Комплексу водопідготовки "Дніпро".

"Харківводоканал" освятив воду / Фото "Харківводоканалу"

Свячена вода з кранів Києва

Напередодні Водохреща у Києві, 18 січня, на Деснянській та Дніпровській водопровідних станціях освятили воду. Спочатку працівники "Київводоканалу" розвезли воду для освячення в усі райони столиці та перевірили у лабораторіях, чи вона достатньо чиста. Для цього підготували кілька цистерн.



КП "Київводоканал" організувало освячення води / Фото "Київводоканалу"