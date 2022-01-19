Найбільший ажіотаж спостерігався у Гідропарку. Там комунальники розчистили берег від льоду, щоб охочі пірнути в ополонку могли без перешкод зайти в Дніпро.
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Загалом у столиці облаштували 15 локацій для зимових купань. На них з 9:00 до 18:00 чергуватимуть медики та рятувальники, аби екстремальна розвага була безпечною. Крім того, біля водойм встановили кабінки для переодягання.
Чимало охочих киян прийшли в Гідропарк, аби скупатися в крижаній воді / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Біля водойм чергують медики та рятувальники / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Люди йшли до Дніпра із самого ранку / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Кияни вишикувалися в черги, аби пірнути в ополонку в день Водохреща / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
У крижану воду пірнали як чоловіки, так і жінки / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Мороз не злякав киян, які вирішили покупатися у січні / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
На березі любителів екстремальних купань чекали групи підтримки / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Вранці у Гідропарку було найбільш велелюдно / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Попри холоднечу, люди все одно йшли у воду / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Аби в річку було безпечно заходити, берег розчистили від криги / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Загартовані кияни охоче позували перед камерами журналістів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Традиційні купання в Гідропарку на Водохреще / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
На березі до любителів екстриму була прикута вся увага / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Кияни занурюються у крижану купіль / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Воду біля берега також очистили від крижин / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Пляж Гідропарку підготували до святкування Водохреща заздалегідь / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Де ще можуть скупатися кияни
Окрім Гідропарку, охочі зануритися в ополонку на Водохреще можуть також відвідати Оболонську набережну, парк "Феофанія", озеро "Тельбін", Дніпровську набережну, Голосіївський парк та центр рохваг "Х-парк".
Крім того, влада міста підготувала ще низку безпечних локацій у Дніпровському, Оболонському та Деснянському районах столиці.
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