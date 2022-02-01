Катували зі збоченнями: у Харківській області поліцейські жорстоко вибивали зізнання у вбивстві

Правоохоронці Харківщини завершили розслідування проти посадовця з поліції та слідчого. Обох підозрюють у жорстокому катуванні чоловіка.

Обвинувальні акти щодо фігурантів справи скерували до суду. До відповідальності планують притягнути і працівника бюро судово-медичної експертизи, який покривав злочин.

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Катування у поліції Харківщини

За версією слідства, згадані правоохоронці в листопаді 2019 року розслідували вбивство чоловіка, яке сталося в селі Харківської області. Головним підозрюваним був 61-річний знайомий померлого.



Поліцейські катували чоловіка, щоб вибити зізнання у вбивстві / Фото ДБР

Достатніх доказів для притягнення чоловіка до відповідальності поліцейські не мали. Тому вони вирішили застосувати силу, до підозрюваного.



Правоохоронці жорстоко побили підозрюваного / Фото ДБР

Ввечері того ж дня вони увірвалися в будинок селянина, коли він спав. Поліцейські його побили та почали душити дерев'яною палицею, щоб вибити зізнання у вбивстві.



До справи залучили судмедексперта, щоб приховати злочин / Фото ДБР

Опісля вони одягнули на нього кайданки й відвезли до відділку. Уже в будівлі поліції, правоохоронці продовжили бити чоловіка по голові пластиковою пляшкою з водою.

Особлива жорстокість

Звичайного побиття їм виявилося недостатньо. Тому заступник начальника відділу поліції вирішив застосувати особливий вид катування.

Він одягнув гумові рукавиці та почав здавлювати геніталії потерпілому. Унаслідок катувань, постраждалий взяв на себе провину за вбивство.

Винуватці події залучили до справи знайомого судмедексперта. Він приховав факт наявності тілесних ушкоджень у потерпілого.

Суд над працівниками поліції

Працівників поліції обвинувачують у катуванні. Їм загрожує до 10 років за ґратами.

Упродовж 2021 року на Харківщині прокурори висунули обвинувачення проти 4 правоохоронців, яких підозрюють у катуванні.

Перед судом опиниться і завідувач районного бюро судово-медичної експертизи, якого звинувачують у наданні неправдивої інформації та приховуванні злочину. За це йому "світить" до 5 років ув'язнення.