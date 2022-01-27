Понад 1,5 тисячі випадків СOVID-19 на добу: Харківщина повернулася в помаранчеву зону

Лише добу Харківська область перебувала в жовтій карантинні зоні. 27 січня її знову повернули до помаранчевого рівня епіднебезпеки.

За словами головної санітарної лікарки Харківщини Любові Махоти, щодня хворих на коронавірус більшає. Добовий показних нових пацієнтів з СOVID-19 становить понад 1,5 тисячі осіб.

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Коронавірус у Харківській області

Упродовж тижня медики фіксували понад тисячу ковідних пацієнтів. За 26 та 27 січня ці показники зросли до 1,5 тисячі людей за добу.

Любов Махота наголосила, що за всіма моніторинговими показниками, епідситуація на Харківщині погіршується. Ліжка в лікарнях заповнені майже на 32%, а критичний показник становить 65%.

Динаміка рівня госпіталізації – 41% при критичному 50%. І рівень госпіталізації – 52,5 при критичному 60 на 100 тисяч населення,

– зауважила Любов Махота.

Лікарка підкреслила, що ситуація з коронавірусом в області погіршується щодня. Від початку січня всі індикатори зросли мінімум удвічі.

Ситуація з COVID-19 в Україні

Помаранчева зона не передбачає додаткових обмежень, у порівнянні з жовтим рівнем епіднебезпеки. Її запровадили, щоб звернути увагу на наближення області до критичної червоної зони.

За добу 26 січня в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус – понад 32 тисячі людей. Хвороба забрала життя 154 осіб, одужали 5,2 тисячі інфікованих.



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