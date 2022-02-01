Понищили мурал PrideHub: невідомі обмалювали офіс ЛГБТ-спільноти у Харкові

Вандали обмалювали мурал рівності у Харкові. Він прикрашає стіну будинку, де розташований ком'юніті-центр ЛГБТ+.

Про інцидент повідомила співзасновниця PrideHub Анна Шаригіна 31 січня. Такі прояви ворожнечі й нетерпимості трапляються в Харкові досить часто.

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Понищений мурал у Харкові

За словами Анни Шаригіної, на стіні невідомі кельтський хрест, цитати з Біблії та напис "1488". Відтак, послання для представників спільноти є досить чітким.

Відомо, що розмалювали мурал у ніч на 31 січня. У PrideHub збираються звернутися з відповідною заявою до поліції.



Вандали в Харкові понищили мурал ЛГБТ-спільноти / Фото Анни Шаригіної

Не виключають також порушення питання використання нацистської символіки на рівні Харківської міськради. У такий спосіб намагатимуться налагодити контакт і напрацювати спільне рішення з місцевою владою.

Окрім цього, коли дозволить погода, у PrideHub збираються відреставрувати стіну. Наразі закликають однодумців висловлювати ідеї.

Не перший випадок

PrideHub у Харкові створила громадська організація "Сфера". Це ком'юніті-центр для ЛГБТ+ та дружніх людей, де проводять тематичні події.

За інформацією Суспільного, Анна Шаригіна з колегами збирається поінформувати про цей випадок міжнародну спільноту, щойно отримають записи з відеокамер. На жаль, такі випадки стаються ледь не щомісяця.

Після кожного випадку, представниці спільноти звертаються у поліцію. Подію, що сталася 31 січня, правоохоронці наразі офіційно не прокоментували.

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Мурал на будівлі в Подільському провулку створили під час кампанії "Різні. Рівні". Окремі жителі Харкова постійно залишають на ньому написи мовою ворожнечі, розмальовують. Були випадки, коли в офісі розбили скло, а двері закидали яйцями та облили невідомою рідиною.

Текст публікації у фейсбуці:

"Від сьогодні так виглядає мурал рівності біля PrideHub.

Наразі послання досить чітке – містить воно і кельтський хрест, і смерть, і 1488, і відсилку до віршів біблії. приходили сьогодні вночі.

що робити? як завжди: зробити офіційну заяву, звернутися до поліції Харківської області, надати їм всі матеріали, що в нас є, доказати, що ми не "самівиннібовисовуємось"

що іще можна: звернутися до Харківської Міської Ради, Ігоря Терехова і провести нараду щодо нацистської символіки у двох кварталах від їхніх кабінетів, довести їм, що ми не "самивиннібоякщобневисовувалися", спробувати все-таки налагодити контакт і напрацювати спільне рішення, а не просто змусити комунальниць зафарбувати гівняною фарбою стіну

що зробимо згодом: як потеплішає, просохне стіна і будемо реставрувати - може, в когось уже є ідеї з цього приводу – пишіть".