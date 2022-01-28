Пошкодили меморіальну таблицю Юрію Шевельову: у Харкові заплатять за інформацію про вандалів

Харків'янам пообіцяли грошову винагороду за інформацію про місцевих вандалів. Невідомі пошкодили нещодавно відновлену меморіальну дошку Юрію Шевельову.

Про це у соцмережах повідомив керівник громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков. Попередньо обіцяють винагороду в розмірі 4 тисячі гривень.

До теми Провисіла 5 днів: у Харкові вандали закидали яйцями меморіальну дошку Юрію Шевельову

Пошуки хуліганів

Як встановили жителі Харкова, меморіальну таблицю Юрію Шевельову закидали яйцями 27 січня. Вона провисіла 5 днів після відновлення на будинку "Саламандра" по вулиці Сумській, 17.



Вандали закидали яйцями таблицю Юрію Шевельову / Фото Вадима Позднякова

Невідомі також намалювали червоною фарбою на стіні під дощечкою свастику й перекреслили її. Місцевий житель Олександр Лиманський уже стер сліди вандалізму на будівлі.

Недалекі вирішили зіпсувати відновлену дошку Юрію Шевельову. Символ рашизму зафарбовано, а дошку відмито. Того, хто це зробив ми ще знайдемо і дамо по руках,

– наголосив Вадим Поздняков.

Лідер ГО "Світанок" заявив, що заплатить 4 тисячі гривень тим, хто допоможе ідентифікувати й знайти вандалів. Охочі можуть долучитися до ініціативи фінансово, тож фінальна сума може бути більшою.

Поліція розслідує справу

Станом на 27 січня у поліції Харкова розпочали перевірку щодо пошкодження меморіальної дошки Юрію Шевельову. За інформацією правоохоронців, відповідні заяви до відділку не надходили.

На місці події працювали слідчі. Поліцейські оглянули наслідки вандалізму та зареєстрували інформацію про це в базі даних. Хуліганів розшукують та встановлюють обставини інциденту.

Відновлення дощечки

Вперше меморіальну табличку Юрію Шевельову встановили 2013 року на будинку "Саламандра" у Харкові. Мовознавець жив у цій будівлі з 1915 по 1943 рік.

Із відповідною ініціативою виступили місцеві жителі, які отримали всі дозволи від Харківської міськради. Втім, одразу після встановлення дощечки, мерія скасувала своє ж рішення.



Невідомі розбили таблицю Юрію Шевельову в Харкові / Фото "МедіаПорт"

Поки громадськість судилася з владою Харкова, невідомі знищили табличку. Те, що від неї залишилось, вони забрали з собою.

Зусиллями небайдужих харків'ян, за 8 років меморіальну дощечку Юрію Шевельову відновили. Вартість її виготовлення й встановлення становить 80 тисяч гривень.



У Харкові відновили таблицю Юрію Шевельову / Фото "Демсокири"

Цього разу вона має антивандальне покриття, щоб унеможливити чергове знищення. Урочисте відкриття відбулося 22 січня, на День Соборності України.

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Текст публікації у фейсбуці:

"Оголошуємо винагороду за інформацію про вандалів, які намагалися зіпсувати дошку Юрію Шевельову.

За суттєву інформацію, яка допоможе встановити особи злочинців, ми оголошуємо нагороду у сумі - 4000 гривень.

Якщо ви бажаєте збільшити суму нагороди, кидайте на цю картку 5169360010569261 (Володимир Скорик)

Прошу поширити інформацію!"