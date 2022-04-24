Циничный обстрел Чугуевщины на Пасху: среди раненых 11-летний ребенок – фото последствий

Россияне из артиллерии обстреляли Чугуев Харьковской области. Атака произошла примерно в 12:00 24 апреля.

Об этом рассказали в Харьковской областной прокуратуре. Они начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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Последствия обстрелов

Россияне убили в Чугуеве 59-летнего мужчину. Также ранения получили трое мирных жителей. Среди них 11-летний мальчик. Оккупанты разрушили и повредили ряд жилых домов.

Сегодня оккупанты также открыли огонь по поселку Малиновка Чугуевского района. Двое мужчин и женщина ранены,

– рассказали в прокуратуре.



Что россияне сделали в Чугуеве / Фото Харьковской областной прокуратуры



Последствия обстрела 24 апреля / Фото Харьковской областной прокуратуры

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