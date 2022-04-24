Цинічний обстріл Чугуївщини на Великдень: серед поранених 11-річна дитина – фото наслідків
Джерело:Харківська обласна прокуратура
Росіяни з артилерії обстріляли Чугуїв, що на Харківщині. Атака трапилась приблизно о 12:00 24 квітня.
Про це розповіли в Харківській обласній прокуратурі. Вони розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
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Наслідки обстрілів
Росіяни вбили в Чугуєві 59-річного чоловіка. Також поранення отримали троє мирних мешканців. Серед них є 11-річний хлопчик. Окупанти зруйнували та пошкодили низку житлових будинків.
Сьогодні окупанти також відкрили вогонь по селищі Малинівка Чугуївського району. Двох чоловіків та жінку поранено,
– розповіли в прокуратурі.
Що росіяни зробили в Чугуєві / Фото Харківської обласної прокуратури
Наслідки обстрілу 24 квітня / Фото Харківської обласної прокуратури