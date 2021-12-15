В Харькове на центральном рынке устроили стрельбу: есть раненый

На Центральном рынке в Харькове 15 декабря случилась стрельба. Ее устроили двое мужчин, которые выясняли отношения.

По словам свидетелей, один из мужчин решил задействовать во время разборок радикальные методы и выстрелил в оппонента. Мужчина жив, но обездвижен.

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Переполох среди дня

На обнародованных кадрах видно, что неравнодушные граждане сразу же задержали нападавшего и скрутили его.

Люди испугались, что пострадавший мужчина – убит. На самом деле же он выжил, однако получил серьезное ранение.

Стрельба произошла в разгар базарного дня, когда вокруг ходило множество людей.



Инцидент произошел в разгар базарного дня / Фото телеграм-канала "Труха Харьков"



На место стрельбы сразу приехала скорая помощь / Фото телеграм-канала "Труха Харьков"

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В Харькове на Центральном рынке ранили мужчину: видео – Внимание! Контент 18+, не для ранимых

Текст публикации "Родом из Харькова":

Стрельба на Центральном рынке. Два маргинала выясняли отношения, пока один не достал пистолет. Один из тех, кто кипишевал, выстрелил в обидчика. Мужчина жив, но обездвижен. Это харьковские разборки .