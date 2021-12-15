У Харкові на Центральному ринку влаштували стрілянину: є поранений

На Центральному ринку в Харкові 15 грудня трапилася стрілянина. Її влаштували двоє чоловіків, які з'ясовували стосунки.

За словами свідків, один із чоловіків вирішив задіяти під час розбірок радикальні методи і вистрілив в опонента. Чоловік живий, але знерухомлений.

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Переполох серед дня

На оприлюднених кадрах видно, що небайдужі громадяни одразу ж затримали нападника і скрутили його.

Люди злякалися, що потерпілий чоловік – убитий. Нсправді ж він вижив, однак отримав серйозне поранення.

Стрілянина відбулася у розпал базарного дня, коли навколо ходило безліч людей.



Інцидент трапився у розпал базарного дня / Фото телеграм-каналу "Труха Харків"



На місце стрілянини одразу приїхала швидка допомога / Фото телеграм-каналу "Труха Харків"

У лікарні опинилися обоє

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта розповів Newsroom, що під час суперечки один із чоловіків задіяв травматичний пістолет. Втім, допомога знадобилася не лише пораненому, але й нападнику.

Одному з постраждалих куля влучила в гомілку. Він залишився на місці, йому надають першу допомогу. Другого потерпілого везуть до лікарні, у нього розбите обличчя,

– уточнив Забашта.

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Текст публікації "Родом із Харкова":

Стрілянина на Центральному ринку. Два маргінали з'ясовували стосунки, поки один не дістав пістолет. Один із тих, хто кіпішував, вистрілив у кривдника. Чоловік живий, але знерухомлений. Це розбірки харківські.