В Харькове мужчина упал с 5 этажа и чудом выжил: невероятные видео и фото

В Шевченковском районе Харькова произошло ЧП. Там мужчина выпал из окна 5 этажа, однако чудом выжил.

Об этом спасателям сообщили в половине десятого часа утра 26 января. Их туда вызвали, поскольку надо было снять пострадавшего с крыши одноэтажной пристройки.

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Жизнь спас магазин возле дома

54-летний мужчина приземлился на магазин, пристроенный к дому на улице 23 Августа. Поскольку он получил многочисленные травмы, спасатели должны были действовать немедленно.

На крышу со спасателями также поднялся медик скорой помощи. Он осмотрел пострадавшего и констатировал, что есть подозрение на перелом нижних конечностей и позвоночника.

Операция спасения пострадавшего мужчины / Фото ГСЧС Харьковщины

Операция длилась час

Мужчину закрепили на спинальном щите и спустили на веревках. Для этого также использовали лестницы. После этого мужчину переложили на специальную медицинскую каталку и на ней уже доставили в больницу.

Спасатели спускают травмированного мужчину с крыши: смотрите видео

Всего операция длилась примерно час. Следует отметить, что к ней привлекли сразу 10 сотрудников спасательных подразделений. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах мужчина выпал из окна.

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