У Харкові чоловік впав з 5 поверху та зміг вижити: неймовірні відео та фото

У Шевченківському районі Харкова сталася надзвичайна подія. Там чоловік випав з вікна 5 поверху, проте дивом вижив.

Про це рятувальникам повідомили о пів на десяту годину ранку 26 січня. Їх туди викликали, оскільки треба було зняти потерпілого з даху одноповерхової прибудови.

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Життя врятував магазин біля дому

54-річний чоловік приземлився на магазин, що прибудований до його дому на вулиці 23 Серпня. Оскільки він зазнав важких травм, рятувальними мали діяти негайно.

На дах із рятувальниками також піднявся медик швидкої допомоги. Він оглянув потерпілого та констатував, що є підозра на перелом нижніх кінцівок і хребта.

Операція порятунку потерпілого чоловіка / Фото ДСНС Харківщини

Операція тривала годину

Після цього чоловіка закріпили на спінальному щиті та спустили на мотузках. Для цього також використали драбини. Після цього чоловіка переклали на спеціальну медичну каталку й на ній уже доправили до лікарні.

Рятувальники спускають травмованого чоловіка з даху: дивіться відео

Загалом операція тривала приблизно годину. Слід зазначити, що до неї залучили одразу 10 співробітників рятувальних підрозділів. Наразі невідомо, за яких обставин чоловік випав з вікна.

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