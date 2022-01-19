На місці події працювали патрульні. Вони вмовили чоловіка не вкорочувати собі життя.

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Чоловік погрожував перерізати собі горло

У низці місцевих телеграм-каналів 19 січня з'явилося відео, на якому чоловік погрожував перерізати собі горло. За інформацією "Діло", інцидент трапився на Головному залізничному вокзалі Львова приблизно об 11:30.

Чоловік виліз на паркан зі сторони автовокзалу та приклав до свого горла ніж. Спочатку він не хотів озвучити свої вимоги. Окрім цього, він не йшов на контакт з патрульними, які прибули на місце виклику.

На відео чутно, що чоловік спілкується російською. Він зазначив, що приїхав у Львів з Мелітополя. Чоловік попросив зателефонувати його дружині, однак коли це зробили, не повірив. Згодом правоохоронцям вдалося допомогти мелітопольцю. Його доправили до Львівської психіатричної лікарні.

У коментарі 24 каналу речниця Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій підтвердила інформацію про цей інцидент. Додаткову інформацію вона пообіцяла надати згодом.

Дивіться відео, як чоловік погрожував вкоротити собі віку: