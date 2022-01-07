В Харькове нашли мертвого младенца в пакете: фото с места происшествия

У подъезда одной из харьковских многоэтажек 6 января нашли тело младенца. Правоохранители уже разыскали мать ребенка.

Инцидент произошел в Шевченковском районе. Матери младенца может грозить тюрьма.

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У подъезда нашли тело младенца

Примерно в 21:30 в полицию поступило сообщение о мертвом младенце, которого нашли возле подъезда дома на улице Есенина. Тело ребенка лежало в пакете.

На место вызова немедленно выехали руководство и следственно-оперативная группа райуправления полиции. Правоохранители, не теряя времени, начали искать родителей умершего ребенка.

В частности, они обошли квартиры многоэтажек, чтобы найти возможных свидетелей. Также полицейские опросили местных жителей и установили наличие камер видеонаблюдения.

Тело младенца обнаружили у подъезда многоэтажки / Фото полиции Харьковщины

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Полиция нашла мать ребенка

Правоохранители предварительно выяснили, что мать младенца – 22-летняя иностранка. Она учится в Харькове и живет в многоэтажке, возле которой нашли тело ребенка. Сейчас женщина находится в больнице.

Тело младенца направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точные причины смерти. Следователи открыли уголовное производство за "умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка". Женщине может грозить до 5 лет за решеткой.