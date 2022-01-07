У Харкові знайшли мертве немовля в пакеті: фото з місця події

Біля під'їзду однієї з харківських багатоповерхівок 6 січня знайшли тіло немовляти. Правоохоронці вже розшукали матір дитини.

Інцидент трапився у Шевченківському районі. Матері немовляти може загрожувати в'язниця.

До теми У туалеті літака знайшли покинуте немовля: підозрюють пасажирку

Біля під'їзду знайшли тіло немовляти

Приблизно о 21:30 в поліцію надійшло повідомлення про мертве немовля, яке знайшли біля під'їзду будинку на вулиці Єсеніна. Тіло дитини лежало у пакеті.

На місце виклику негайно виїхали керівництво та слідчо-оперативна група райуправління поліції. Правоохоронці, не гаючи часу, почали шукати батьків померлої дитини.

Зокрема, вони обійшли квартири багатоповерхівок, щоб знайти можливих свідків. Також поліцейські опитали місцевих мешканців та встановили наявність камер відеоспостереження.



Тіло немовляти виявили біля під'їзду багатоповерхівки / Фото поліції Харківщини

Зауважте Втікали босоніж по трасі від вітчима: на Одещині поліція врятувала двох дітей з Вінниччини

Поліція знайшла матір дитини

Правоохоронці попередньо з'ясували, що матір немовляти – 22-річна іноземка. Вона навчається у Харкові та мешкає в багатоповерхівці, біля якої знайшли тіло дитини. Зараз жінка перебуває у лікарні.

Тіло немовляти скерували на судово-медичну експертизу, щоб встановити точні причини смерті. Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини". Жінці може загрожувати до 5 років за ґратами.