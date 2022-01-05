Діти прямували трасою, одягнені в легкі куртки, й ховалися від людей у лісосмугах. На щастя, правоохоронцям таки вдалося доправити дітей у безпечне місце.

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Діти бігли трасою босоніж, попри холоднечу / Фото поліції Одеської області

Подолали 10 кілометрів

З'ясувалося, що братикам Вані та Сані – по 6 та 12 років. Попри холод на вулиці, вони пробігли 10 кілометрів від рідного дому й опинилися у сусідній області.

Першими на дітей звернули увагу небайдужі громадяни, які їхали трасою. Людей збентежило, що діти геть босі, а поряд з ними немає нікого дорослого.

Ми поїхали до місця, на яке орієнтовно вказали люди, і розшукали дітей. При наближенні машин вони ховалися у придорожніх насадженнях. Коли ми запитали, чого ті бояться, у відповідь почули: повернення додому у Вінницьку область,

– зазначила начальниця сектору ювенальної превенції Подільського районного управління поліції Катерина Нігрецкул.

Важливо! Поліція Одеси повідомила про ситуацію колег з Вінниччини. Там зазначили, що не отримували повідомлення про зникнення дітей. Водночас правоохоронці почали пошуки матері хлопців, щоб з'ясувати усі подробиці про ситуацію в родині.



Хлопчики залишилися у рідної бабусі, поки їхню матір шукають / Фото поліції Одеської області

Шукали прихистку в бабусі

Поспілкувавшись з хлопчаками, поліціянти зігріли їх та заспокоїли. Діти розповіли, що живуть із молодшою сестрою, мамою та вітчимом, який нібито їх ображає. Саме це і штовхнуло дітлахів на втечу з дому. Вони планували дістатися до бабусі, яка живе в місті Балта на Одещині.

Зрештою правоохоронці знайшли її й відвезли туди дітей. Жінка підтвердила, що малюки часто бувають в її домі, й швидко знайшла для них теплі речі.

Пиячили, поки дитина замерзала

Подібний випадок з горе-батьками стався і в Черкасах. Там 29 грудня поліція забрала маленьку дитину з переохолодженням. Її батьки були дуже п'яними і не зважали на те, що немовля замерзає.