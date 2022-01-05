Діти прямували трасою, одягнені в легкі куртки, й ховалися від людей у лісосмугах. На щастя, правоохоронцям таки вдалося доправити дітей у безпечне місце.
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Діти бігли трасою босоніж, попри холоднечу / Фото поліції Одеської області
Подолали 10 кілометрів
З'ясувалося, що братикам Вані та Сані – по 6 та 12 років. Попри холод на вулиці, вони пробігли 10 кілометрів від рідного дому й опинилися у сусідній області.
Першими на дітей звернули увагу небайдужі громадяни, які їхали трасою. Людей збентежило, що діти геть босі, а поряд з ними немає нікого дорослого.
Ми поїхали до місця, на яке орієнтовно вказали люди, і розшукали дітей. При наближенні машин вони ховалися у придорожніх насадженнях. Коли ми запитали, чого ті бояться, у відповідь почули: повернення додому у Вінницьку область,
– зазначила начальниця сектору ювенальної превенції Подільського районного управління поліції Катерина Нігрецкул.
Хлопчики залишилися у рідної бабусі, поки їхню матір шукають / Фото поліції Одеської області
Шукали прихистку в бабусі
Поспілкувавшись з хлопчаками, поліціянти зігріли їх та заспокоїли. Діти розповіли, що живуть із молодшою сестрою, мамою та вітчимом, який нібито їх ображає. Саме це і штовхнуло дітлахів на втечу з дому. Вони планували дістатися до бабусі, яка живе в місті Балта на Одещині.
Зрештою правоохоронці знайшли її й відвезли туди дітей. Жінка підтвердила, що малюки часто бувають в її домі, й швидко знайшла для них теплі речі.
Пиячили, поки дитина замерзала
Подібний випадок з горе-батьками стався і в Черкасах. Там 29 грудня поліція забрала маленьку дитину з переохолодженням. Її батьки були дуже п'яними і не зважали на те, що немовля замерзає.