В Харькове выпивший работник ГБР пытался сбежать от патрульных
Источник:телеграм ГБР
Сотрудник Государственного бюро расследований в Харькове на собственном автомобиле не остановился по требованию патрульных. Выяснилось, что мужчина находился под действием алкоголя.
В Бюро отметили, что проводят внутреннее расследование и оказывают всестороннее содействие полиции относительно дорожного инцидента в Харькове с участием их работника из Полтавы.
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Пьяный работник ГБР скрывался от полиции
По информации Нацполиции, 12 февраля в Харькове работник ГБР на собственном автомобиле не остановился по требованию патрульных. После преследования правоохранители остановили машину. У водителя были признаки алкогольного опьянения. Мужчина заявил, что он – работник Бюро.
Наличие алкоголя в его организме подтвердило проведение освидетельствования.
После заключений полицейских и по результатам внутренней проверки в отношении этого работника в ГБР обещают принять строгие дисциплинарные и кадровые решения.Важно! Всех участников ДТП хотят обязательно проверять на опьянение, а также на употребление наркотиков. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде. Полицейские проверяют людей по собственному усмотрению.
Чиновника Львовской таможни остановили пьяным за рулем
- На объездной дороге Львова 25 января патрульные остановили машину начальника одного из отделов Львовской таможни. Проверка на алкоголь показала 0,36 промилле, что почти в 2 раза превышает допустимую норму.
- СМИ тогда писали, что речь идет о главе отдела управления противодействия таможенным правонарушениям Марьяна Бедрия. Журналисты узнали, что в тот день он возвращался с празднования. Однако в полиции не подтвердили эту информацию.
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Текст сообщения ГБР:
ГБР проводит внутреннюю проверку и оказывает всестороннее содействие полиции в расследовании дорожного инцидента с участием работника Территориального управления ГБР Полтавы.
По информации Нацполиции, 12 февраля 2022 года в Харькове работник ГБР на собственном автомобиле не остановился по требованию патрульной полиции. После преследования правоохранители остановили автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения и представился работником Бюро.
Наличие алкоголя подтверждено освидетельствованием.
ГБР во всех расследованиях руководствуется принципом: "Закон – один для всех!"
После заключений Нацполиции и по результатам внутренней проверки в отношении данного работника будут приняты строгие дисциплинарные и кадровые решения.