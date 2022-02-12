В Бюро отметили, что проводят внутреннее расследование и оказывают всестороннее содействие полиции относительно дорожного инцидента в Харькове с участием их работника из Полтавы.

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Пьяный работник ГБР скрывался от полиции

По информации Нацполиции, 12 февраля в Харькове работник ГБР на собственном автомобиле не остановился по требованию патрульных. После преследования правоохранители остановили машину. У водителя были признаки алкогольного опьянения. Мужчина заявил, что он – работник Бюро.

Наличие алкоголя в его организме подтвердило проведение освидетельствования.

После заключений полицейских и по результатам внутренней проверки в отношении этого работника в ГБР обещают принять строгие дисциплинарные и кадровые решения.

Важно! Всех участников ДТП хотят обязательно проверять на опьянение, а также на употребление наркотиков. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде. Полицейские проверяют людей по собственному усмотрению.

Чиновника Львовской таможни остановили пьяным за рулем

На объездной дороге Львова 25 января патрульные остановили машину начальника одного из отделов Львовской таможни. Проверка на алкоголь показала 0,36 промилле, что почти в 2 раза превышает допустимую норму.

СМИ тогда писали, что речь идет о главе отдела управления противодействия таможенным правонарушениям Марьяна Бедрия. Журналисты узнали, что в тот день он возвращался с празднования. Однако в полиции не подтвердили эту информацию.

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Текст сообщения ГБР:

ГБР проводит внутреннюю проверку и оказывает всестороннее содействие полиции в расследовании дорожного инцидента с участием работника Территориального управления ГБР Полтавы.

По информации Нацполиции, 12 февраля 2022 года в Харькове работник ГБР на собственном автомобиле не остановился по требованию патрульной полиции. После преследования правоохранители остановили автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения и представился работником Бюро.

Наличие алкоголя подтверждено освидетельствованием.

ГБР во всех расследованиях руководствуется принципом: "Закон – один для всех!"

После заключений Нацполиции и по результатам внутренней проверки в отношении данного работника будут приняты строгие дисциплинарные и кадровые решения.