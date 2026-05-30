Мошенники из Украины массово обманули граждан ЕС: раскрыты схемы на 100 тысяч евро

Украинские и латвийские правоохранители разоблачили мошенников, которые обманули граждан Латвии на примерно 100 тысяч евро. Фигуранты обещали европейцам помочь с потерянными инвестициями, а взамен получали доступ к онлайн-банкингу и оформляли на них кредиты.

Об этом 29 мая сообщила Национальная полиция Украины.

Смотрите также Украинского банкира задержали в Норвегии: он находился в розыске Интерпола

Как действовали мошенники?

По данным следствия, мошеннический колл-центр действовал в Харькове и области. Фигуранты звонили гражданам Латвии, которые уже попадали на мошенников, в частности на псевдоинвестиционных платформах. Далее представлялись работниками юридической компании и убеждали людей, что помогут вернуть их потерянные средства.

Для доверия подозреваемые говорили, что якобы получают оплату за свою работу только после успешного возврата денег. На самом деле они имели целью получить доступ к банковским счетам потерпевших.

Людей убеждали пройти "верификацию", создать Smart ID, электронную подпись или установить программу удаленного доступа.

После этого от имени жертв оформляли кредиты путем заключения онлайн-контрактов с использованием поддельной электронной подписи. Полученные средства переводили на подконтрольные счета и криптовалютные кошельки, а в дальнейшем распыляли через различные финансовые инструменты для усложнения отслеживания,

– рассказали в Нацполиции.

В некоторых случаях потерпевших доводили до продажи имущества или оформлений займов под залог. В общем мошенники обманули латвийцев минимум на 4 миллиона гривен.

Правоохранители провели 14 обысков. Во время них изъяли, в частности, телефоны, компьютеры, носители информации и автомобили.

Пятерых участников мошеннической группы задержали. Им вручили подозрения за создание и участие в преступной организации, несанкционированное вмешательство в работу информационных систем и мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой.

Подозреваемым может грозить до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ и БЭБ разоблачили схему хищения бюджетных средств на строительстве командного пункта ВСУ в Житомирской области. Совладелицу частной компании подозревают в присвоении 2,7 миллиона гривен.

К тому же, по данным следствия, фирма не завершила строительство в определенные сроки и передала на баланс воинской части недостроенный объект. Установлено, что он был непригодным для использования, ведь строили его из некачественных стройматериалов. Задержанной грозит до 5 лет лишения свободы за служебную халатность.