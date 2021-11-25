Нюхала наркотики с младенцем на руках: что известно о горе-матери из Харьковщины

В Харьковской области молодая мать якобы употребляла наркотики, пока это снимала на видео ее подруга. Скандальная история 23 ноября получила большую огласку, ведь девушка держала на руках младенца.

Впоследствии стало известно, что эта горе-мама живет в учреждении социальной реабилитации. Она туда попала, потому что выгнали из дома родители.

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На самом деле ничего не употребляла

Детальнее об этом рассказал в своем фейсбуке депутат Люботинского горсовета Денис Арман. По его словам, этой матери 18 лет и она действительно не употребляла наркотики. Мол, это было "инсценирование", чтобы привлечь внимание. Ведь в этом учреждении девушка якобы не могла что-либо употреблять.

Порядок в учреждении полный, и ни о каких наркотиках там и речи быть не может. На видео белый порошок представляет собой имитацию "дури". Проще говоря, это нездоровое желание молодежи выделиться, заявить о себе и так далее. Жаль, что таким образом,

– написал Арман.

Он добавил, что сейчас никто и не думает забирать у героини видео ребенка. Ведь факт употребления наркотических веществ не подтвержден.

Почему родители выгнали ее из дома

Депутат написал, что девушка родила ребенка, однако не замужем. Это якобы возмутило ее родителей, поэтому они выгнали дочь из дома.

Также он добавил, что она не уроженка Люботина. До рождения малыша она жила в Основянском районе Харькова.

Что было известно ранее

Это видео было обнародовано в одном из местных телеграм-каналов и быстро распространилось. На нем видно, как девушка вдыхает через трубку белое вещество. При этом она сильно смеялась.

Впоследствии в сети рассказали, что эта горе-мать якобы пренебрегала собой и малышом не в первый раз. Маленькая девочка уже несколько раз попадала в больницу. Когда ребенка лечили месяц назад, ее матери рядом не было. Там отмечают, что у нее якобы был продолжительный запой. Этой историей сразу заинтересовались правоохранители.

Читайте полный текст сообщения Дениса Армана:

Относительно ситуации с разошедшимся вчера по всем соцсетям резонансным видео.

В ролике, где молодая женщина с младенцем на руках интраназально принимает какой-то белый порошок, выставляя это все как прием наркотика.

В соцсетях видео вызвало большой резонанс и шквал гневных комментариев. Также в описании видео во многих пабликах отмечено, что все это происходит в Люботине.

Сегодня, как депутат и заместитель главы профильной депутатской комиссии, узнавал детали этого возмутительного факта. Выяснилось, что девушка с видео 2003 года рождения, ей полные восемнадцать лет, она жительница Основенского района Харькова, а не Люботина. Здесь она находится в одном из учреждений социальной реабилитации. В свои 18 лет девочка оказалась в сложном положении, потому что родила ребенка вне брака, а тут еще и родители якобы выгнали ее из дома, и из роддома она фактически попала сразу в приют.

Директора социального учреждения хорошо знаю лично, порядок в учреждении полній, и ни о каких наркотиках там и речи быть не может. На видео белый порошок является имитацией "дури", проще говоря, нездоровое желание молодежи выделиться, заявить о себе и так далее. Жаль, что так. Пока одна из фигуранток из этого видео находится вместе с ребенком в детском инфекционном стационаре.

По возвращении оттуда будет проводиться дальнейшая проверка в связи с этим инцидентом. О том, чтобы забрать ребенка вопрос на этот момент не стоит, поскольку фактическое употребление наркотиков не установлено, а сама мать с ребенком находится в учреждении социальной опеки, проще говоря, этой девочке с ребенком и так некуда идти.