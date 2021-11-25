Нюхала наркотики з немовлям на руках: що відомо про горе-матір із Харківщини

На Харківщині молода матір нібито вживала наркотики, поки це знімала на відео її подруга. Скандальна історія 23 листопада набула чималого розголосу, адже дівчина тримала на руках немовля.

Згодом стало відомо, що ця горе-матір живе в закладі соціальної реабілітації. Вона туди потрапила через те, що вигнали з дому батьки.

До теми Подруга знімала на відео: під Харковом мама вживала наркотики з немовлям на руках

Насправді нічого не вживала

Детальніше про це розповів у своєму фейсбуці депутат Люботинскої міськради Денис Арман. За його словами, цій матері 18 років і вона насправді не вживала наркотики. Мовляв, це було "інсценування", щоб привернути увагу. Адже в цій установі дівчина нібито не могла щось вживати.

Порядок в закладі повний і про жодні наркотики там і мови бути не може. На відео білий порошок є імітацією "дурі". Простіше кажучи, це нездорове бажання молоді виділитися, заявити про себе і таке інше. Шкода, що в такий спосіб,

– написав Арман.

Він додав, що зараз ніхто не думає забирати в героїні відео дитину. Адже факт вживання наркотичних речовин не доведений.

Чому батьки вигнали її з дому

Депутат написав, що дівчина народила дитину, проте не є заміжньою. Це нібито обурило її батьків, тому вони прогнали доньку з дому.

Також він додав, що вона не є уродженкою Люботину. До народження малюка, вона мешкала в Основ'янському районі Харкова.

Що було відомо раніше

Це відео оприлюднили в одному з місцевих телеграм-каналів і воно швидко поширилося. Там було помітно, як дівчина вдихає крізь трубку білу речовину. При цьому вона сильно сміялася.

Згодом у мережі розповіли, що ця горе-матір нібито нехтувала собою та малюком не вперше. Маленька дівчинка вже кілька разів потрапляла до лікарні. Коли дитину лікували місяць тому, її матері поруч не було. Там зазначають, що в неї нібито був тривалий запій. Цією історією одразу зацікавилися правоохоронці.

Читайте повний текст допису Дениса Армана:

Щодо ситуації з резонансним відео, що розійшлося вчора по всіх соцмережах

У ролику, де молода жінка з немовлям на руках інтраназально приймає якийсь білий порошок, виставляючи це все за приймання наркотику.

У соцмережах відео викликало великий резонанс та шквал гнівних коментарів. Також в описі відео в багатьох пабліках зазначено, що все це відбувається в Люботині.

Сьогодні як депутат і заступник голови профільної депутатської комісії дізнавався деталі цього обурливого факту. З'ясувалося, що дівчина з відео 2003 року народження, їй повні вісімнадцять років, вона мешканка Основ'янського району Харкова, а не Люботина. Тут вона знаходиться в одній із установ соціальної реабілітації. У свої 18 років дівчинка опинилася у складному становищі, бо народила дитину поза шлюбом, а тут ще й батьки нібито вигнали її з дому і з пологового будинку вона фактично потрапила одразу до притулку.

Директора соціальної установи добре знаю особисто, порядок у закладі повний і про жодні наркотики там і мови бути не може. На відео білий порошок є імітацією "дурі", простіше кажучи, нездорове бажання молоді виділитися, заявити про себе і таке інше. Шкода, що в такий спосіб. Наразі одна з фігуранток із цього відео знаходиться разом із дитиною у дитячому інфекційному стаціонарі.

Після повернення звідти буде проводитись подальша перевірка у зв'язку з цим інцидентом. Про вилучення дитини питання на цю мить не стоїть, оскільки фактичного вживання наркотиків не встановлено, а сама мати з дитиною перебуває в установі соціальної опіки, простіше кажучи цій дівчинці з дитиною і так нікуди йти.