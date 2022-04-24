Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: погибла женщина - не успела добежать до погреба

Россияне из артиллерии обстреляли село Калиново Харьковской области. Они убили 60-летнюю местную жительницу.

Об этом 24 апреля рассказал глава Золочевской общины Виктор Коваленко. Он отметил, что женщина пыталась спастись.

К теме Враг и на Пасху готовит провокации, – Синегубов рассказал о жертвах новых обстрелов Харьковщины

"Женщина за 60 лет не успела добежать до погреба и попала под обстрел. Всего в селе сегодня полностью уничтожены 2 дома, еще 4 повреждены", – заявил Коваленко.

По словам Коваленко, оккупанты атаковали Калиново примерно в 14:00.

Еще одна трагедия в Харьковской области

Двое мужчин ехали на автомобиле и взорвались на мине, которую оставили российские убийцы. В Офисе генпрокурора рассказали, что люди погибли на месте.

Заметьте – ситуация в Харькове: смотрите видео