Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: погибла женщина - не успела добежать до погреба
24 апреля 2022 , 16:16Читати новину українською
Источник:Суспільне
Россияне из артиллерии обстреляли село Калиново Харьковской области. Они убили 60-летнюю местную жительницу.
Об этом 24 апреля рассказал глава Золочевской общины Виктор Коваленко. Он отметил, что женщина пыталась спастись.
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"Женщина за 60 лет не успела добежать до погреба и попала под обстрел. Всего в селе сегодня полностью уничтожены 2 дома, еще 4 повреждены", – заявил Коваленко.
По словам Коваленко, оккупанты атаковали Калиново примерно в 14:00.
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