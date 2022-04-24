Окупанти обстріляли село на Харківщині: загинула жінка – не встигла добігти до льоху
24 квітня 2022 , 16:16Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Росіяни з артилерії обстріляли село Калинове, що на Харківщині. Вони вбили 60-річну місцеву мешканку.
Про це 24 квітня розповів голова Золочівської громади Віктор Коваленко. Він зазначив, що жінка намагалася врятуватися.
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"Жінка за 60 років не встигла добігти до погреба й потрапила під обстріл. Загалом у селі сьогодні повністю знищено 2 будинки, ще 4 пошкоджені", – заявив Коваленко.
За словами Коваленка, окупанти атакували Калинове приблизно о 14:00.
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