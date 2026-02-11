Укр Рус
11 февраля, 08:08
Отец и трое детей, которых убила Россия в Богодухове, на днях эвакуировались из Золочева

Ирина Чеботникова

Россия продолжает убивать украинцев. На Харьковщине погибла почти вся семья, которая несколько дней назад переехала из поселка Золочев.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

 

Что известно о погибших в Богодухове?

10 февраля около 23:30 российские военные совершили обстрел Богодуховской громады ударным беспилотником типа "Герань-2". В результате попадания в частный жилой дом возник пожар и значительные разрушения здания. По предварительной информации, погибли двое годовалых мальчиков, двухлетняя девочка и отец детей 34 лет,
– написали в полиции.