Отец и трое детей, которых убила Россия в Богодухове, на днях эвакуировались из Золочева

Россия продолжает убивать украинцев. На Харьковщине погибла почти вся семья, которая несколько дней назад переехала из поселка Золочев.

Об этом сообщает полиция Харьковской области. Что известно о погибших в Богодухове? 10 февраля около 23:30 российские военные совершили обстрел Богодуховской громады ударным беспилотником типа "Герань-2". В результате попадания в частный жилой дом возник пожар и значительные разрушения здания. По предварительной информации, погибли двое годовалых мальчиков, двухлетняя девочка и отец детей 34 лет,

– написали в полиции.