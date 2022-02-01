Повредили мурал PrideHub: неизвестные разрисовали офис ЛГБТ-сообщества в Харькове

Вандалы разрисовали мурал равенства в Харькове. Он украшает стену дома, где расположен комьюнити-центр ЛГБТ+.

Об инциденте сообщила соосновательница PrideHub Анна Шарыгина 31 января. Такие проявления вражды и нетерпимости случаются в Харькове довольно часто.

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Поврежденный мурал в Харькове

По словам Анны Шарыгиной, на стене неизвестные нарисовали кельтский крест, цитаты из Библии и надпись "1488". Следовательно, послание для представителей сообщества является достаточно четким.

Известно, что разрисовали мурал в ночь на 31 января. В PrideHub собираются обратиться с соответствующим заявлением в полицию.



Вандалы в Харькове повредили мурал ЛГБТ-сообщества / Фото Анны Шарыгиной

Не исключают также затронуть вопрос использования нацистской символики на уровне Харьковского горсовета. Таким образом будут пытаться наладить контакт и наработать совместное решение с местными властями.

Кроме этого, когда позволит погода, в PrideHub собираются отреставрировать стену. Сейчас призывают единомышленников высказывать идеи.

Не первый случай

PrideHub в Харькове создала общественная организация "Сфера". Это комьюнити-центр для ЛГБТ+ и дружественных людей, где проводят тематические события.

По информации Суспільного, Анна Шарыгина с коллегами собирается проинформировать об этом случае международное сообщество, как только получат записи с видеокамер. К сожалению, такие случаи происходят чуть ли не каждый месяц.

После каждого случая, представительницы сообщества обращаются в полицию. Произошедшее 31 января правоохранители пока официально не прокомментировали.

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Мурал на здании в Подольском переулке создали во время кампании "Разные. Равные". Отдельные жители Харькова постоянно оставляют на нем надписи на языке вражды, разрисовывают. Были случаи, когда в офисе разбили стекло, а дверь забросали яйцами и облили неизвестной жидкостью.

Текст публикации в фейсбуке:

"С сегодняшнего дня так выглядит мурал равенства возле PrideHub.

Сейчас послание достаточно четкое – содержит оно и кельтский крест, и смерть, и 1488, и отсылку к стихам Библии. Приходили сегодня ночью.

что делать? как всегда: сделать официальное заявление, обратиться в полицию Харьковской области, предоставить им все материалы, которые у нас есть, доказать, что мы не "самивиноватыпотомучтовысовываемся"

что еще можно: обратиться в Харьковский городской совет, Игорю Терехову и провести совещание относительно нацистской символики в двух кварталах от их кабинетов, доказать им, что мы не "самивиноватыпотомучтоеслибневысовывались", попытаться все-таки наладить контакт и наработать общее решение, а не просто заставить коммунальщиц закрасить говняной краской стену.

что сделаем впоследствии: как потеплеет, просохнет стена и будем реставрировать – может, у кого-то уже есть идеи по этому поводу – пишите".