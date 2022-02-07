Развращал 10-летнюю дочь и делал порно: жителя Харьковщины наказали за ужасные преступления

В Харьковской области прокуратура добилась наказания местному жителю. Его признали виновным в развращении 10-летней дочери.

Кроме того, он изготовлял порнографию с другой несовершеннолетней. Суд вынес приговор злоумышленнику 3 февраля.

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Видео прислала неизвестная женщина

К правоохранителям относительно этого преступления еще в августе обратилась мать 10-летней девочки. Она рассказала, что к ней поступила жуткая видеозапись от неизвестной женщины.

На этих кадрах ее бывший муж совершал развратные действия в отношении их общей дочери. В суде прокуроры акцентировали внимание на том, что это безвозвратно поставило под угрозу нормальное психологическое и социальное развитие ребенка.

Доказали другое его преступление

Также правоохранители узнали, что в начале 2021 года мужчина встречался с 16-летней девушкой. В ходе интимного общения с ней делал фото и видео.

Следователи квалифицировали такие действия, как изготовление детской порнографии. Во время заседания подсудимый не отрицал свою вину.

Какое наказание ему назначили

Согласно решению суда, мужчина отправится в тюрьму на 8 лет. Его судили сразу по двум статьям Уголовного кодекса:

развращение несовершеннолетних членами семьи;

изготовление порнографии с участием несовершеннолетних.

Следует отметить, что за эти преступления мужчину могли наказать строже. Ведь по одной статье ему грозило 8 лет заключения, а по другой – до 10.

Недавно наказали другого преступника

4 февраля сообщили, что в Одессе также наказали мужчину за развратные действия в отношении несовершеннолетней. Правоохранители установили, что он подошел к школьнице, когда она возвращалась с уроков.

Злоумышленник снял штаны и показал ребенку половой орган. После этого он также предложил ей оральный секс, но потерпевшая сбежала. Мужчину приговорили к 4 годам условного заключения.