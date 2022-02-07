Розбещував 10-річну донечку та робив порно: жителя Харківщини покарали за жахливі злочини

На Харківщині прокуратура домоглася покарання місцевому мешканцю. Його визнали винним у розбещенні 10-річної доньки.

Окрім цього, він виробляв порнографію з іншою неповнолітньою. Суд виніс вирок зловмиснику 3 лютого.

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Відео надіслала невідома жінка

До правоохоронців щодо цього злочину ще в серпні звернулася матір 10-рчної дівчинки. Вона розповіла, що їй надійшов моторошний відеозапис від невідомої жінки.

На цих кадрах її колишній чоловік вчиняв розпусні дії стосовно їхньої спільної донечки. У суді прокурори акцентували на тому, що це безповоротно поставило під загрозу нормальний психологічний та соціальний розвиток дитини.

Довели інший його злочин

Також правоохоронці, що на початку 2021 року чоловік зустрічався з 16-рінчою дівчиною. В ході інтимного спілкування з нею робив фото та відео.

Слідчі кваліфікували такі дії як виготовлення дитячої порнографії. Під час засідання підсудний не заперечував свою провину.

Яке покарання йому призначили

Відповідно до рішення суду, чоловік відправиться у в'язницю на 8 років. Його судили одразу за двома статтями Кримінального кодексу:

розбещення неповнолітніх членами сім'ї;

виготовлення порнографії за участі неповнолітніх.

Слід зауважити, що за ці злочини чоловіка могли покарати суворіше. Адже за однією статтею йому загрожувало 8 років ув'язнення, а за іншою – до 10.

Нещодавно покарали іншого злочинця

4 лютого повідомили, що в Одесі також покарали чоловіка за розпусні дії щодо неповнолітньої. Правоохоронці встановили, що він підійшов до школярки, коли вона поверталася з уроків.

Зловмисник зняв штани й показав дитині статевий орган. Після цього він також запропонував їй оральний секс, але потерпіла втекла. Чоловікові присудили 4 роки умовного ув'язнення.